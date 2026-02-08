過去に三股されたという女子高生が、髪型を変えて劇的に変身。大人びた姿に、スタジオには「色っぽい」「垢抜けヤバ！」と驚きの声が上がった。

【映像】高3女子の激変ビフォー・アフター

2月7日に放送されたABEMA『恋髪オーディション』#1は、1次の書類審査と2次の実技審査の模様が公開。2日間かけて実施される2次審査では、初日はカットモデルへのカウンセリング、2日目は3時間の制限時間内でカット・カラー・スタイリングを1人で仕上げてのランウェイ審査が行われ、24人の美容師がそれぞれの個性を発揮した。

“似合わせオタク”美容師のかんたろう（26）が担当したのは、高校3年生の後藤柚菜さん。「過去に三股されちゃって、最初めちゃくちゃ落ち込んでたんですけど。今回を機に変わって、見返したいなって思います」と、イメージチェンジへの思いを語った。

施術では、胸元まであるナチュラルなロングヘアから、レイヤーを入れ、毛先を外に跳ねさせたスタイルに大胆チェンジ。顔周りにはボリュームを持たせつつ、一気に垢抜けたシルエットに変化させた。かんたろうは「ウルフっぽい感じのレイヤーカットを、韓国っぽい感じに。大人っぽさがイメージできるかなと思い、ドライ質感にさせていただきました」とポイントをアピールした。

ランウェイに登場した後藤さんの姿に、スタジオからは「うわ！」「色っぽい、素敵！」「垢抜けヤバ」「かっこいい」と、その変化に圧倒される声が相次いだ。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリ（賞金300万円）が決定する。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてお笑いコンビ・見取り図のリリー、第1話ゲストに俳優の須賀須賀が登場した。