ロジクールは4月9日、販売中のゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED」における限定カラーバリエーションとして、シアンを追加すると明らかにした。数量限定仕様で4月30日発売予定。直販ストアでは26,950円で販売する。ロジクールG「PRO X SUPERLIGHT 2」に台数限定カラー「シアン」登場！PRO X SUPERLIGHT 2は、すでにブラック、ホワイト、マゼンタの3色が販売されているゲーミングマウス製品。ロジクールブランドを代