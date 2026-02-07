米NBCテレビの朝の人気情報番組「トゥデイ」のキャスター、サバンナ・ガスリー（54）の母ナンシーさん（84）が、米アリゾナ州の自宅から失踪した事件が全米の注目を集めている。ナンシーさんは、1月31日夜に家族が自宅まで送り届けた後、行方が分からなくなり、米芸能情報サイトTMZと地元メディアに身代金を要求する脅迫状が届いたことから誘拐された可能性が浮上している。

ガスリーは現地時間6日に開幕したミラノ・コルティナ五輪の現地キャスターを務める予定だったが、現在も母親の行方が分かっていないことから番組を降板。誘拐犯に向けて涙ながらに「母が生きていると教えて下さい。どうか連絡をください」と訴える動画を公開した。

報道によると、1人暮らしのナンシーさんは1日に教会での日曜日の礼拝に姿を見せなかったことから心配した親族が自宅を訪れ、玄関でナンシーさんのものと見られる血痕を発見した。

認知機能に問題はなく、支援なしでの自力での移動は困難であることなどから事件に巻き込まれたものとみられていたが、その後複数のメディアにナンシーさんの身柄と引き換えに数百万ドル相当のピットコインを要求する脅迫状が届いた。しかし、ナンシーさんの生存を示す証拠や犯人からの追加の連絡はなく、持病の薬が自宅に置かれたままだったことから安否が心配されている。

トランプ大統領は自身のSNSに「サバンナと話しをした。真相究明に尽力すると伝えた」と投稿し、米連邦捜査局（FBI）はナンシーさんの無事の発見や誘拐に関与した人物の逮捕につながる有力情報に対して5万ドルの懸賞金を出すことを発表している。（千歳香奈子）