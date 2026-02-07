テレビ朝日系「私が愛した地獄」が５日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。

この日は、先週に引き続き「“本音はベッドの上で”女子会編」。鈴木奈々、益若つばさ、みひろが都内ラブホテルという密室空間でガールズトークを繰り広げた。

３人は、離婚経験がある共通点を交えながら恋愛観などを披露した。

みひろは「質問なんですけど。付き合ってなくても、そういう体の関係はアリですか？」と２人に質問。

鈴木は「無理。私は無理。絶対に！無理」と即答。益若は「私は大人だったら、もう、いいんじゃないかなって。誰とでもはダメだよ。でも、本当にその先、パートナーになるって意志があるなら。全然、私はいいと思うけど」と話した。

鈴木が改めて「ウチはちゃんと心から好きじゃないと絶対にできない」と話すと、益若は「違う、違う。心から好きなんだよ？で、付き合う手前」と質問の条件を改めて確認した。

鈴木は「えー、付き合う前にできるかな…？」と思案しながらも「（過去に）付き合ってなくてもラブホテルは行きました。（交際前だったので）何もせず。キスはする。キスはＯＫ。好きで付き合う前のキスまではいいけど…」と話した。

益若は「でもさ…。（鈴木は）付き合わないと絶対したくない人じゃん？（ホテルに行って）どうしようとしてたの？告白させようとしたの？付き合わないと、したくないって言ってるのに。なんで順番を逆に？嫌な女すぎん？男からしたらさ。今、私、男側の気持ちね？何がしたいの？」と聞いた。

鈴木が「『やめて！まだ付き合ってないから…』って言うと『分かった…』っていう男がいい」と答えると、益若は「うるせえ…」と苦笑。みひろを爆笑させていた。