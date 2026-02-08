この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【クラス替え】仲良い子とクラス離される！？ #元教師 #先生 #クラス替え #新クラス」と題した動画を公開した。多くの学生が抱く「クラス替えで仲の良い友達とは意図的に離される」という噂について、元中学校教師の視点からその真偽と裏事情を解説した。



動画の冒頭、すぎやま氏は「クラス替えで仲の良い子と話されるって本当ですか？」というよくある疑問を取り上げた。これに対し同氏は「わざわざ仲良い子同士を引き離してやろうとか、そういうことは思ってません」と明確に否定する。「そんなのただの意地悪じゃん。ヤバすぎ」と述べ、教師側にとっても、生徒同士を引き離すことには「何のメリットもない」と指摘した。



すぎやま氏は、教師たちの本音として「なるべくみんながハッピーになれるクラスを作りたい」と考えていると説明する。わざわざ生徒がいがみ合い、気まずくなるようなクラスを作りたいと考える教師はいないという。しかし、クラス編成においては「いじめが起こらないように」「トラブルが起こらないように」という点が最優先事項となる。



そのため、特定の生徒と一緒のクラスになりたいという要望があったとしても、トラブル回避の観点から「なかなかそれは通らないことが多い」のが現実だと明かした。この結果として、生徒側からは「仲良しと同じクラスになれない」と感じられ、意図的に引き離されたという誤解が生じている可能性がある。



すぎやま氏は解説の締めくくりとして、意図的な操作はないものの、様々な要因が絡み合うため、希望通りになるかどうかは「結論、運次第」だと断言した。生徒たちの期待と不安が入り混じるクラス替えだが、その裏には教師たちの円滑な学級運営への配慮があるようだ