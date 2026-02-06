◯◯を入れておいしさ倍増！「究極のたまごサンド」の作り方

つくれぽ150件越え！おいしいたまごサンドの作り方

ゆで卵のマヨネーズ和えを挟んだシンプルなたまごサンドは、朝ごはんの定番メニューとして人気。自分でおいしく作れたら、とても嬉しいですよね。今回はクックパッドでつくれぽ150件超えの人気を誇る卵サンドレシピを、写真付きでご紹介。うまみを引き出すコツは、どこのお宅にもある「あの調味料」にありました。





※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

砂糖と塩でランクアップ

ゆで卵とマヨネーズに、砂糖と塩をひとつまみ。コツはたったこれだけですが、できあがりの味に差が出るのです。

1. ゆで卵は白身と黄身に分け、白身は包丁でみじん切り。黄身を入れたボウルに白身を加え、マヨネーズを入れて混ぜます。





2.ここで、塩と砂糖をひとつまみずつ加えます。これがおいしさ倍増の秘密です。





3. 辛子バターを塗ったパンに卵マヨをのせ、もう一枚のパンをのせてはさみます。時間があれば、全体をラップで包んでしばらく置くといいですよ。





4. 耳を切り落とし、食べやすくカットしたら完成です！





砂糖と塩を加えるだけなら、誰でも簡単に実践できますね。次にたまごサンドを作るときは、ぜひ試してみてください。朝ごはんやお弁当に究極のたまごサンドを楽しんでくださいね。（TEXT：菱路子）

画像提供：ピクスタ