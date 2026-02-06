中国激震、日本の23歳卓球女子が「大番狂わせ！」 悲鳴止まらず「ズタズタにされた」「予想外」
アジアカップ
卓球のアジアカップが中国・海口市で4日に開幕。5日に行われたグループリーグ第2戦で、世界ランキング15位の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が同6位の王芸迪（中国）に3-1で勝利した。中国メディアは「大番狂わせ！」と報じている。
1、2ゲームを連取した23歳の長崎。第3ゲームは失うも、第4ゲームは序盤から圧倒。11-3で奪い中国の強豪に完勝した。
中国メディア「SOHU」は「大番狂わせ！ 世界ランキング6位が日本選手に惨敗」との見出しで掲載。記事内では両者の世界ランキングを比較しつつ「この試合で、王芸迪は大番狂わせを食らったと言うべきだろう。王芸迪は中国卓球選手の主力中の主力にもかかわらず、日本の23歳の若手を相手にずたずたにされた」と落胆したように伝えた。
「新浪体育」も「大番狂わせ！ 中国卓球の世界チャンピオン経験者が日本選手に敗れる」と報道。「誰もが王芸迪が勝つものと思っていた」と書き出すも、「試合の経過は予想外」「最終的に崩壊して敗戦を喫した」と激震ぶりを記していた。
（THE ANSWER編集部）