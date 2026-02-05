【きょうから】「にじさんじ」葛葉・不破湊ら“せめ4”がすき家に登場 限定カード配布や店内放送も
牛丼チェーン「すき家」はきょう5日から、VTuberグループ『にじさんじ』のユニット“せめ4”とのコラボキャンペーン「せめ4と一緒にすき家なんじゃない？」を開始した。葛葉、不破湊、ローレン・イロアス、イブラヒムが登場し、対象メニュー注文でのオリジナルカード配布や店内放送、特別装飾など多彩な企画が展開される。
【画像】オリジナルカードがもらえる！ライバーおすすめセット
今回のキャンペーンでは、“せめ4”の4人がすき家でテイクアウトを楽しむ様子を描いた撮り下ろしビジュアルを使用。対象メニューを1品注文するごとに、オリジナルカード1枚がもらえる企画を実施する。カードは第1弾、第2弾ともに各6種類、計12種類を用意し、期間ごとに配布される。
さらに、葛葉とイブラヒム、不破とローレンそれぞれをイメージした数量限定の「ライバーおすすめセット」も登場。セットを注文すると、オリジナルカードに加え、限定デザインのトレーシートが付く。
このほか、税込800円以上の注文ごとに応募できるWEB抽選も実施。抽選で100人に「すき家オリジナルアクリルスマホスタンド」が当たる。対象レシート期間は2月5日午前9時から3月19日午前8時までで、応募は翌20日午前8時まで受け付ける。
キャンペーン期間中は、“せめ4”のメンバー4人によるオリジナル店内放送も実施。第1弾、第2弾で内容が異なり、おすすめセットや企画内容を紹介する。放送は1時間に1回、毎時15分頃に流れる。
また、池袋サンシャイン前店と堺筋恵美須町店では、コラボ仕様の特別装飾を実施。コラボ限定デザインのテイクアウト袋の配布や、すき家公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンなど、店舗内外で楽しめる企画が用意されている。
『にじさんじ』は、多様なVTuberが所属するバーチャルライバーグループで、動画配信を中心に幅広い活動を展開している。今回のコラボは、ファンにとってリアル店舗で楽しめる貴重な機会となりそうだ。
