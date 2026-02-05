「デコピンのとくべつないちにち」を読み聞かせ

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンと今月発売の「デコピンのとくべつないちにち」を読むプライベート写真を公開した。投稿には昨年4月に誕生した長女とみられる手足も写り、米国内外から反響が寄せられている。

この投稿に対し、米メディア「トーキン・ベースボール」や大谷とグローバルパートナーシップを締結する「ニューバランス」、米セレブ、さらにメジャーリーグ選手会までが反応を示した。インスタグラム上で広がったコメントは、大谷の新たな一面に注目が集まっていることを示している。

米メディア「トーキン・ベースボール」は投稿を受け、「そうやって私のことも抱きしめてくれたらなぁ、ショウヘイ」とコメント。愛犬を抱く大谷の姿に、ユーモアを交えて反応した。ニューバランスも公式アカウントで「MVPet」と投稿し、MVPとペットを掛け合わせた表現で祝福。TV女優兼プロデューサーのホリー・ロビンソン・ピートも「オーマイガーーーー この写真」と記し、写真への驚きを示した。

さらに、MLB選手会も「おめでとう、ショウヘイ！」と祝福の言葉を寄せた。大谷は投稿内で、デコピンと共に絵本を読む写真とともに、自身の絵本が発売されたことを日本語と英語で報告している。

大谷とデコピンは絵本による収益を慈善団体に寄付するという。（Full-Count編集部）