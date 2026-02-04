2026年1月30日、中国のポータルサイト・捜狐に「なぜ日本の3Dアニメ技術は20年前のピクサーにも追いついていないのか？」とする記事が掲載された。

記事は、「最近、ある日本のweb漫画家がX（旧ツイッター）上で『なぜ日本の3Dアニメ技術は、20年前のPixar（ピクサー）にも追いついていないのか？』という話題を持ち出した。彼は投稿文の中で『技術がないわけではない』『日本人が3Dアニメが嫌いだから』と述べている」と紹介した。

その上で、「彼の論理は極めて単純だ。もし日本人が本当に3Dアニメを作れないのだとしたら、ピクサーで働いている日本人アニメーターたちは一体どうやって入社したのかというわけである。日本で依然として興行的な訴求力を持っているのは、手描きの作画を中心とした2Dアニメである。需要がなければ、投資も試行錯誤も長期的な技術蓄積も進まないのは当然だ」と言及した。

続けて、「日本のネットユーザーからは『ピクサーとか海外の3Dアニメって全部同じに見える』『どれだけすごかろうがきれいだろうが、みんな同じ造形の顔しててみんな同じ体の動きするし』との声も上がった。理由はそれほど複雑ではない。欧米の3Dアニメは、キャラクターの立体構造、リアルな運動法則、演技のダイナミズムを非常に重視する。しかしその代償として、造形スタイルが高度に均一化され、顔立ち、プロポーション、身体表現が似通ってしまうのだ」と説明した。

また、「日本の観客は『鉄腕アトム』の時代から、別の美学に慣れ親しんできた。これは連続的な動きよりも、静的な構図やキーフレームを重視するというまったく異なる美的志向なのだろう。欧米のアニメーション体系では『動き』そのものが感情表現の一部であり、核心的な競争力である。しかし、日本の多くの観客は動きの細部にそれほど関心を持たず、日本アニメでは物語、キャラクター、セリフ、雰囲気といった要素の優先順位が高い」とした。

一方で、「見落とされがちだが、実際には現在の日本アニメはすでに大量の3D技術を使用している。たとえば『名探偵コナン』『鬼滅の刃』『Fate』シリーズなどでは、メカ戦、戦闘シーン、複雑なカメラワーク、背景や空間のモデリングなどに3Dが多用されている。ただし、これらの作品において3Dはあくまで補助的な手段であり、主な目的は手描きの質感に限りなく近づけることだ。『ゾイド』の時代から、メカの構造や戦闘動作を3Dで表現すること自体は、すでに珍しいことではなかった」と述べた。

さらに、「人間キャラクターに関してはどうか。多くの作品はいまなお二次元作画にこだわっている。その結果『ロボットは3D、人間は2D』という、日本特有のハイブリッド路線が形成された。つまり、日本の3D技術がピクサーに追いついていない理由は、日本のアニメ産業がそもそもその道を進むつもりがなかったからである」と強調した。 ピクサー・アニメーション・スタジオ



記事は、「日本は二次元アニメの体系の中に3Dツールを組み込みながら、徐々に独自の表現方法を進化させてきた。その代表例が、完全3DCG制作でありながら、まったく異なる雰囲気を持つ『宝石の国』である。この作品は確かにピクサー的な表現ではないし、最初から似せるつもりもなかったのだ」と論じた。

そして、「結局のところ、これは『文化的選択』であり、誰が先進的で誰が遅れているかという問題ではない。それぞれが、自分たちにとって最もなじみがあり、最も強みを発揮できる表現方法を選んでいるだけなのである。もし『20年前のピクサー』を唯一の基準にするのであれば、日本の3Dアニメは永遠に追いつけないだろう。だが問いを変えて『日本のアニメは独自の道を切り開いてきたのか』と聞くならば、その答えはすでに目の前にある。ここまで来ると、もう一つよく比較される話題を思い出す人も多いだろう。『なぜ近年の中国アニメは3D作品がこれほど多いのか』という問いである。多くの人の最初の反応は、十数年前の古い答えにとどまっている。つまり『安く作れるから』だ」と言及した。

一方、「今日においてその理由はもはや成り立たない。中国には以前から多数のアニメ制作会社が存在し、長年にわたって日本の第一線アニメの外注を請け負ってきた。制作水準は高く、コストも決して高くない。現在大ヒットしているいくつかの中国の3Dアニメの映像を見れば、中国の3Dアニメが2Dより安く作れるという話では決してないことが分かる。中国の3Dアニメがここまで発展した本当の理由は、自分たちの得意とする題材の中で、一つの成功ルートを確立したからだ」と説明した。

また、「ファンタジーや伝統的中国美学に寄せたジャンルを原作とするネット小説作品は、もともと壮大な世界観、法術表現、戦闘シーン、そして長期シリーズ化を重視する。この文脈においては、むしろ3Dの方が安定した制作工程を構築しやすく、同時に『これは中国アニメだ』と一目で分かる識別性も作りやすい」とした。

その上で、「日本が無理にピクサーになろうとしなかったのと同じように、中国の3Dアニメもまた『一時的な間に合わせ』ではない。ある表現形式が、すでに物語、商業性、そして観客の期待を十分に担えるようになった時、それはもはや過渡的な手段ではなく、明確な選択そのものとなるのである」とまとめた。（翻訳・編集/岩田）