インスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が日本時間4日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンと、長女とみられる子どもの手足が写った写真を公開した。今月発売の児童書「デコピンのとくべつないちにち」を読み聞かせする姿に海外ファンも熱視線を送っている。

大谷が座った体勢で絵本「デコピンのとくべつないちにち」を持ち、その間に愛犬デコピン、そして長女と見られる手足が写っており、読み聞かせをしているようだ。インスタグラムには、写真と共に「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と投稿している。

「デコピンのとくべつないちにち」は愛犬デコピンの活躍を描いた心温まる物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまった「ラッキーボール」を球場まで届けようと、デコピンが奮闘する。日本では2月20日にポプラ社より発売される。

この投稿を、米専門メディア「ドジャース・ネーション」は公式Xで「ショウヘイ・オオタニが、新作の児童書『デコピンのとくべつないちにち』をデコイと一緒に読んでいる写真を何枚か公開した」と紹介。大谷本人のインスタグラムにもMLB選手会や契約を結ぶニューバランス、伊藤園などから祝福のコメントが相次いだほか、SNS上の現地ファンからも様々な声があがっている。

「ベイビー・オオタニとデコイ！」

「オーマイゴッド この写真!!!!!」

「最高のパパ」

「何でもできる!! そしてどれも素晴らしい完成度!!」

「2人のベイビーとショウヘイ」

「最高の瞬間。なんて美しくて心温まる光景なのだろう」

「あれ？ 寄り添っている中にかわいい赤ちゃんの足も写ってる！ 何回取り直ししたんだろう？」「本を注文して、届くのを待っているところ！」

「とても可愛い！」

大谷とデコピンは絵本の収益をすべて慈善団体に寄付し、ポプラ社も売上の一部を動物保護団体に寄付する。



（THE ANSWER編集部）