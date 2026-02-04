この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】2月の新商品✨たっぷり購入！リピ確定の激ウマすぎるラーメンやチョコマシュマロも♪」を公開した。今回は、2月に発売された新商品を中心に、食品からスイーツまで幅広く購入し、その味わいや使い勝手をなかべぇさんが実食レビューした。



動画内でまず注目を集めたのは、レトルト食品の「北海道産ビーフシチュー」だ。ごろっとした大きめの牛肉が入っており、なかべぇさんは「スプーンで簡単に切れるほど柔らかい」と、その質感に驚きを見せた。濃厚なデミグラスソースはご飯との相性も良く、レトルトとは思えない満足度の高い一品となっている。



続いて、麺類からは「東京鶏白湯ラーメン」を紹介。生麺タイプのこの商品を調理し、白濁したスープを一口味わうと、なかべぇさんは「あっさりだけどコッテリ」と表現。やや太めの麺は「ツルツル」とした食感で、スープのコクと相まって「これはめちゃくちゃ好みでした」と絶賛した。意外にも濃厚な味わいが楽しめる点が高評価に繋がったようだ。



また、パンのお供として「あん de クリームチーズ」も登場。北海道産小豆の粒あんとクリームチーズを合わせたチューブタイプの商品で、トーストに塗って実食したなかべぇさんは「どっちの味も負けていなくて、口の中で綱引きをしてる感じ」と独特の表現で解説。「甘過ぎず大人テイスト」であり、珍しい組み合わせながらもリピートしたい味わいだと評した。



なかべぇさんは、今回の購入品を通じて、カルディの商品の多様さと質の高さを改めて提示した。春を感じさせる「さくら最中」や、ベルギーの「アンダルースソース」など、季節限定品やユニークな調味料も多いため、店頭で見かけた際は早めにチェックしてみてはいかがだろうか。