米国スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナル（東京都港区）がショート缶コーヒー「スターバックス MY COFFEE TIME」シリーズの新フレーバー「キャラメルラテ」を、2月10日に発売開始します。

【画像】え…めっちゃかわいい！ コチラがスタバのSAKURA保冷バッグ＆レジャーマットです！（5枚）

「スターバックス MY COFFEE TIME」シリーズは、1杯のコーヒーを通して、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よい“自分時間”の演出を楽しませてくれるのがコンセプトです。

新商品の「キャラメルラテ」は、シリーズ初のフレーバーラテ。スターバックスが厳選した深いりのコーヒーに、まろやかなミルクとキャラメルフレーバーの優しい甘さをバランスよく重ねています。

パッケージは、窓をモチーフにくつろぎの時間をイメージした円形のアイコンと、オレンジを基調とした暖色の背景で、キャラメルラテの甘さとまろやかさを表現。キャラメルソースをイメージした模様をあしらうことで、とろけるような甘い味わいを感じるデザインに仕上げています。

同社は、「ひと口で広がるコーヒーの豊かなコクとキャラメルのとろけるような甘さが、忙しい日常に心ほどけるひとときを届けます」とアピールしています。

希望小売価格は155円（税抜き）です。

また、合計1000人にスターバックスオリジナル保冷バッグとレジャーマットが当たる「スターバックス SAKURAキャンペーン」が、同月9日から実施されます。