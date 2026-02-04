卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は、4日から8日にかけて中国・海口市で開催される。アジア各国の有力選手がエントリーしており、ハイレベルな戦いが予想される。

日本男子は合わせて5選手が出場予定で、優勝争いに絡む選手が現れるかは注目となる。

■全日本連覇の松島は出場回避

今大会はまずグループステージからスタートし、各組4名ずつ、計8グループに分かれて総当たり戦を実施。各組の上位2名が決勝トーナメントに進出する方式となっている。

男子シングルスでは、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）がグループ3に入った。初戦では同84位の廖振珽（台湾）と対戦予定。ランキング・実績ともにグループでは張本智が頭ひとつ抜けており、順当に突破が期待される。

なお、全日本選手権で連覇を果たした松島輝空（木下グループ）は今大会への出場を回避。日本男子のエースとして、張本智への期待は大きくなっている。グループステージを突破し、世界1位の王楚欽、2位の林詩棟といった中国勢との優勝争いに絡めるかは焦点となる。

さらに、世界20位の戸上隼輔（井村屋グループ）、同26位の宇田幸矢（協和キリン）、同30位の篠塚大登（愛工大）といった実力者も出場し、それぞれグループ突破と上位進出を狙う。また、松島の代替で追加招集された田中佑汰（金沢ポート）にも、国際舞台での存在感が期待される。

昨年大会では、張本智、戸上、宇田の3選手がそろってベスト8に進出したものの、いずれも中国勢に敗れて表彰台は逃した。今大会では、日本男子が中国勢に迫り、アジアの頂点に近づけるかが見どころとなる。