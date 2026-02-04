中堅タレントGと若手芸人Sが共演NGになっているという衝撃のゴシップが披露され、実名を巡ってクロちゃんらが白熱した予想を展開した。

【映像】「中堅タレントGと若手芸人S」芸人たちの予想

2月3日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、ゲストにさらば青春の光、モグライダー・芝大輔、きっと君はくるさ・カルビを迎え、芸能界の裏事情をイニシャルで明かす「イニシャルゴシップクイズ」が開催された。

ナダルが「結構、近々のやつを持ってきました」と切り出したのは、「中堅タレントGと若手芸人Sが共演NG」という最新の確執。ナダルによれば、タレントGは「ガチの女性タレント」で、明るい元気キャラが特徴。一方、若手芸人Sは「賞レースで結果が出たことがない」人物だという。しかも、このNGは中堅タレントG側の「勘違い」によるもので、芸人Sは「ほんまにただの被害者」であるという理不尽な内幕が語られた。

このヒントを受け、スタジオでは実名を挙げたガチンコ予想がスタート。東ブクロが「後藤真希さんと粗品かな」と予想を立てるも、ナダルは「違います。両方違う」と即座に否定し、「Gは後藤真希ではない」ことが確定。さらに、森田哲矢が「剛力彩芽さんとせいや」と具体名を挙げて食らいつくも正解には至らず、ナダルは「それやったら『粗品でかすってる』って言いますわ」と一蹴した。