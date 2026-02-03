お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（37）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。全国模試での最高成績が9位だったことを明かし、スタジオ共演者らを驚かせた。

「受験浪人した有名人SP」に登場。2浪して早大の政治経済学部に進学したまなぶは「予備校でしか勉強しないと決めてて、なので1日10時間寝たりとか平気でしていた」と勉強法を明かした。

さらに、休憩中には大学の校歌を聞いていたといい「入学式で思い切り歌いたいから。それでモチベーションをグッと上げて」と語った。

1浪して同じ早大政経に進学した羽鳥アナが「模擬試験の答えとか順位とか載ってるのが返ってきて、それを見るのが楽しみだった」と成績優秀者一覧を見るのが励みになったと語り、「一番良かった時は13番。全国で」と明かした。

MCの明石家さんまから「お前（成績優秀者に）載った?」と話題を振られたまなぶは「載りました」と明かし、「9位」で成績優秀者に名を連ねたことを告白。全国9位に成績に共演者からは「えーーー」「すごーい」と驚きの声を上がり、さんまも「嘘」と絶句した。

「9位まで行きました」と胸を張り、最後は「10年前のM-1も9位で、ずっとご飯食べられてます」と語り、笑わせていた。