【名探偵コナン展】スペシャルムービーの追加画像ほか最新情報公開！
2月20日（金）より東京ドームシティ プリズムホールにて開催される『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』の最新情報が公開された。
＞＞＞スペシャルムービーの追加画像や追加のオリジナルグッズをチェック！（写真16点）
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんな『名探偵コナン』のTVアニメ放送30周年を記念した展覧会のスペシャルムービーの追加画像や追加グッズの続報が公開、さらに東京ドームシティとのコラボベント情報も発表された。
TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての皆様へ、感謝を込めてお届けする企画展スペシャルムービーの追加画
像が公開。
企画展でしか見ることができないオリジナルの物語をぜひお楽しみください。
そして会場で販売予定のオリジナルグッズの追加情報も公開。アクリルブロックストラップ（ランダム全7種）、アクリルジオラマセット（全5種）、アクリルマグネット vol.1（ランダム全15種）、アクリルマグネット vol.2（ランダム全15種）が追加となる。また今後の、グッズ最新情報は、公式HP、または公式Xをご確認を。
さらに東京ドームシティとのコラボイベントの情報も公開された。
『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展』が東京ドームシティ プリズムホールで開催するにあたり、東京ドームシティとのコラボイベントも開催される。ゴール時に特典がもらえる謎付きスタンプラリーにアトラクションコラボ、フォトスポットなど盛りだくさんの内容だ。
（C） 青山剛昌／小学館 • 読売テレビ • TMS 1996
