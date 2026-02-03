イラストレーター・ナガノがSNSで連載している漫画『ちいかわ』。2026年1月29日から数日にわたり投稿されているのは通称・あのこ、でかつよと呼ばれる2人のエピソードだ。可愛らしいキャラクターの日常が描かれる本作において、いつもとは異なる雰囲気のエピソードに注目が集まっている。

【画像】『ちいかわ』so cute！ モモンガ

ときにちいかわたちの討伐対象として戦いを繰り広げてきた大型のキャラクター・あのこは、これまでもでかつよとの交友関係が描かれてきた。このたび描かれたのは小さな住人を写真に収めるあのこの様子。でかつよの通訳によると、最近は踊り食いがブームらしい。小さな住人が映る写真との関連性は定かではないが、不穏な空気が漂う意味深なエピソードだ。

その翌日に投稿されたエピソードでは、カメラを用いてでかつよの姿も写真に収めたあのこ。自身の姿を目にしたでかつよは「これは…自分じゃないよ」と話し、写真に写る自身の顔を手で隠す。

不穏さに加えて、どこか悲壮感が漂うエピソードが連続して投稿されたなか、その次に投稿されたのは無邪気なモモンガがアップで描かれたエピソード。あのこ・でかつよたちと同じく、カメラを用いて写真を撮り合う古本屋とモモンガのほのぼのとした日常が描かれた。

得体の知れないあのこの恐ろしさ、哀愁を感じるでかつよの願い。あのこ＆でかつよとは対照的な古本屋＆モモンガの姿に、多くのファンからさまざまな反響が寄せられた。

ファンの間では有名な話ではあるが、でかつよとモモンガは自我が入れ替わっているといった噂がある。もちろん作中ではでかつよとモモンガの入れ替わりについて明言されていない。ただ、これまで2人が対立する様子、具体的にはでかつよがモモンガを追いかけるエピソードなどが描かれてきた。

噂といえば、あのこはかつて、ちいかわの友だちとして描かれたキャラクターであったという考察もファンの間で交わされている。労働の一種「レモンのシール貼り」に励むちいかわは、硬貨をカエルの口に入れて賃金とお菓子を引き換える。お菓子を食べ、笑みを浮かべていたちいかわは、お菓子を交換し合うことで隣の子と仲を深めた。

そのあとちいかわはあのことの討伐を繰り広げるが、あのこはちいかわを見つめながらカエルを指さす。理解に苦しむちいかわであったが、戦闘の終了直後に投稿されたエピソードにて隣の席の子は姿を消していた。

さまざまな噂・考察が飛び交うなか、明確な事実として古本屋はもともと、隣の席の子のようにモブ的に描かれたキャラクターであった。モモンガと少しずつ仲を深めていき、髪飾りをプレゼント（？）されたことを機に、古本屋は固有のキャラクターとして解像度が高められたのだ。

でかつよとモモンガはもちろんのこと、あのこと古本屋にも過去にモブ的キャラクターとして描かれていたという共通点がある両コンビ。前述の噂の真偽は定かではないが、今回のエピソードは作中でも異色のコンビの類似性や対称性が強調されたエピソードだったといえる。

もしも、でかつよとモモンガが再び入れ替わりを果たし、元の姿に戻ったら、両コンビの関係は変化してしまうのだろうか。ちいかわと隣の席の子のように、姿が変わったら古本屋とモモンガの関係も絶たれてしまうのかーー。さまざまな考察の真偽とともに、キャラクターたちの関係の変化にも注目しながら今後の更新を楽しみに待ちたい。

（文=加藤かづき）