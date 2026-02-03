いちご好き必見！横浜で58万人動員の“いちごの祭典”大阪に再上陸
【女子旅プレス＝2026/02/03】大阪・関⻄テレビ扇町スクエアで“いちご”の新しい楽しみ⽅を伝えるイベント「⼤阪ストロベリーフェスティバル 2026（OSAKA Strawberry Festival 2026）」が、2026年3⽉13⽇（⾦）から3⽉22⽇（⽇）までの計10日間開催する。
横浜赤レンガ倉庫で昨年約58万人を動員した国内最大級のいちごイベント「ヨコハマストロベリーフェスティバル」が、好評につき3回目となる大阪開催を決定。
関西テレビ扇町スクエアを舞台に、旬のいちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、いちごをモチーフにした限定グッズが勢揃い。当日内であれば再入場も可能となっており、心ゆくまでいちごの魅力を堪能できる。
今回、2月に横浜赤レンガ倉庫で開催される「ヨコハマストロベリーフェスティバル2026」の出店店舗から、選りすぐりの人気店が大阪へやってくる。
今回は、五感で楽しむ贅沢な「Berry Berry Muffin」が初出店。その他、石窯で焼き上げる「いちごとチョコのピッツァ」や、全国いちご選手権で銀賞を受賞した希少品種を使用したクレープなど、特別感のあるメニューがラインナップされる。
また、9種類のカラーからイチゴ容器を選べる「推し色あまおういちごミルク」や、大粒のあまおうをトッピングした最中サブレ、異なる品種のいちごを使い綿飴をのせた「食べ比べマウンテンパフェ」など、SNS映えするメニューが目白押しだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年3月13日（金）〜22日（日）計10日間 ※雨天決行、荒天時は休業の場合あり
会場：関西テレビ扇町スクエア1階アトリウム（大阪市北区扇町2-1-7）
営業時間：10:00 〜 18:00 （予定）
入場料：前売券 450円 ／ 当日券 600円 ※未就学児は入場無料、⼩学⽣以下は保護者同伴必須。
