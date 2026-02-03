【Alienware Area-51：「AMD Ryzen 9000X3D」シリーズ搭載モデル】 2月3日より販売開始 価格：699,980円～

デル・テクノロジーズは、ゲーミングデスクトップPC「Alienware Area-51 Gaming Desktop」にCPU「AMD Ryzen 9000X3D」シリーズ搭載モデルを追加し、2月3日より販売開始した。価格は699,980円より。

2025年2月に5年ぶりの復活を遂げた「Alienware」のフラッグシップモデル「Area-51」。今回、高速キャッシュ技術「3D V-Cache」によって、卓越したフレームレートを実現するCPU「AMD Ryzen 9000X3D」シリーズ搭載モデルを追加した。

新しい「Area-51」では「AMD Ryzen 7 9850X3D」を標準搭載し、GPUは「NVIDIA GeForce RTX 50」シリーズから選択可能。1,500Wのプラチナ認定電源、360mmの水冷ラジエーターを搭載し、4Kや高リフレッシュレートのゲーミング、配信、クリエイティブ制作まで幅広いニーズに応える。

