プレミア最下位に沈むウルブスが“神対応”のプレゼント…号泣した少年へのサプライズが話題に
プレミアリーグのウルヴァーハンプトン（ウルブス）が見せた、少年ファンに対する“神対応”が話題を呼んでいる
ことの発端は、1月18日に行われたプレミアリーグ第22節ウルブスvsニューカッスル戦での一幕。スタンドで観戦していたウルブスファンの少年が持っていたチキンナゲットを父親が食べてしまい、少年は号泣してしまう。そのシーンはカメラに抜かれており、SNSで賑わいを見せていた。
そして1月31日に行われた本拠地『モリニュー・スタジアム』でのボーンマス戦で、クラブは粋な計らいを見せることに。クラブ公式マスコットのウルフィーがスタンドにいたロリー君の下に訪れ、チキンナゲットやユニフォームのプレゼントをするサプライズを実施した。
現在、ウルブスは24試合を消化して勝ち点「8」の獲得に留まり、リーグ最下位とピッチ上では苦しい戦いが続いている。日頃からチームを支える少年に次は奇跡の残留をプレゼントすることに期待したい。
ことの発端は、1月18日に行われたプレミアリーグ第22節ウルブスvsニューカッスル戦での一幕。スタンドで観戦していたウルブスファンの少年が持っていたチキンナゲットを父親が食べてしまい、少年は号泣してしまう。そのシーンはカメラに抜かれており、SNSで賑わいを見せていた。
そして1月31日に行われた本拠地『モリニュー・スタジアム』でのボーンマス戦で、クラブは粋な計らいを見せることに。クラブ公式マスコットのウルフィーがスタンドにいたロリー君の下に訪れ、チキンナゲットやユニフォームのプレゼントをするサプライズを実施した。
現在、ウルブスは24試合を消化して勝ち点「8」の獲得に留まり、リーグ最下位とピッチ上では苦しい戦いが続いている。日頃からチームを支える少年に次は奇跡の残留をプレゼントすることに期待したい。
【動画】ウルブスがサポーターに神対応！
You may remember the footage of this young supporter from our last game at Molineux…— Wolves (@Wolves) February 1, 2026
Yesterday, Wolfie and the @Young_Wolves team surprised Rory in the stands with a fresh box of chicken nuggets. pic.twitter.com/9sz2yz92Zk