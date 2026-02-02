第68回グラミー賞授賞式で最優秀ラテン・アーバン・アルバム賞を受賞したバッド・バニー＝1日、ロサンゼルス/Kevin Winter/Getty Images

（CNN）第68回グラミー賞授賞式が米カリフォルニア州ロサンゼルスで1日に開催され、最優秀ラテン・アーバン・アルバム賞を受賞したバッド・バニーがステージ上で移民税関捜査局（ICE）の最近の行動に抗議した。バッド・バニーは来週開催される第60回スーパーボウルのハーフタイムショーにも出演する予定。

バッド・バニーはスピーチの冒頭をこう切り出した。「神に感謝する前に、これを言わせてほしい。ICEは出て行け！」

授賞式の参加者らは、テレビ放送で聞こえた限り、圧倒的な歓声で応じた。

「私たちは野蛮ではない。動物でもなければ、宇宙人でもない」とバッド・バニーは語った。「私たちは人間で、米国人だ」

観客の拍手を受け、一度間を置いた後、バッド・バニーはこう続けた。「最近は憎まずにいることが難しいのは分かっている。憎しみは、憎しみが募るほど強力になってしまう」

「憎しみよりも強いのは愛だけだ」「だから、どうかそうならないようにいる必要がある。闘うなら、愛をもって闘わなければならない」（バッド・バニー）

「ICEは出て行け」というフレーズは、トランプ大統領による移民取り締まりの中止を求める抗議行動で使われてきた。

バッド・バニーは合計3部門を受賞し、「Debí Tirar Más Fotos（I Should Have Taken More Photos）」で年間最優秀アルバム賞に輝いた。スペイン語アルバムが同部門を受賞したのは初めて。

バッド・バニーは今回の受賞を「夢を追うために故郷や祖国を離れなければならなかったすべての人々」にささげるとした。

バッド・バニーの発言は、週末に全米で行われたICEに反対する抗議デモのさなかに行われた。先月30日には、ブルース・スプリングスティーンがミネソタ州ミネアポリスで行われたコンサートにサプライズ出演。このイベントは、先月移民捜査官に射殺されたレネ・グッドさんとアレックス・プレッティさんのために開かれた。

スプリングスティーンは先週、グッドさん、プレッティさんをしのび、ミネアポリスの住民にささげる「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」という楽曲も発表した。

ビリー・アイリッシュもグラミー賞授賞式のステージ上でICEを批判したが、テレビで視聴していた人々が発言すべてを聞き取ることはできなかった。

「ワイルドフラワー」で最優秀楽曲賞を授与されたアイリッシュは「盗まれた土地に不法な人間はいない」と語った。アイリッシュはここ数週間、ICE職員の行動を強く批判している。

「今、何を言い、何をすべきなのか本当に分からない」と続けたアイリッシュは、「闘い、声を上げ、抗議し続けて」と呼びかけた。