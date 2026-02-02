¢£¹õÌøÅ°»Ò¤È¤Î¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤â

Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤¬½Ð±é¤¹¤ë2·î6Æü¤«¤é¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÌÜ¹õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②

ÌÜ¹õ¤Ï¡¢2·î1Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø½Ë¡ªÅ°»Ò¤ÎÉô²°50¼þÇ¯ Ä¶¹ë²Ú¡ª·ÝÇ½³¦Áí½Ð¤Ç¤ª½Ë¤¤SP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£

¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌÜ¹õ¤Ï¡¢FENDI¤ÎÇò¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー¤ÎÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¹¥ÀÄÇ¯¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£Éª²¼¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç·þ¤é¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥È¤ÎÂµ¤«¤éÆó¤ÎÏÓ¤â¥Á¥é¥ê¡£

¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Î50¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë²Ö¾þ¤ê¤ä³¬ÃÊ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿²Ö¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼ó·¹¤±¤Æ¤ë¤È¤³¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö·ì´ÉÉâ¤­½Ð¤¿ÏÓ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¹¥¤­¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Ê¤ªÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÌÜ¹õ¤È¹õÌøÅ°»Ò¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£