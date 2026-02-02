現役引退を発表した柔道・角田夏実選手が、減量の苦しみを明かしました。

2024年パリ五輪では48kg級で金メダルを獲得した角田選手。しかし、かつては1つ上の52kg級で戦っており、48kg級を主戦場にしたのは2019年11月から。

そのため大会前には減量を行っていましたが、その減量は1か月で体重を6kg落とすという過酷なもの。減量後はウエストがマイナス7cmになり、本人から「あばら同士が当たって痛い」という言葉も飛び出すほどです。

「階級を落としてからの減量はきつかった。減量の最後の方は食べられないし飲めない」と、その苦しみを振り返った角田選手。「試合の直前になってくると本当に動けなくて、ナマケモノのように動きがスローになってしまう」と当時の様子を語ります。

角田選手はさらに「階段を上っていたとき、つえをついていた腰の曲がったおじいちゃんに抜かれた」と驚きのエピソードを披露。「『このおじいちゃんも追い越せないぐらいのスピードで、私は数日後に試合できるのかな』と思った」と笑いながら明かしました。

(1月31日放送 日本 テレビ 「Going! Sports&News」を再構成)