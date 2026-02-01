アニメーションスタジオ「シャフト」（東京）と日本漢字能力検定協会（京都市東山区）が、2025年で双方が50周年を迎えたことを記念したコラボレーション企画「シャフト 漢字検定」を公開した。シャフトが手がけた人気アニメ作品を題材に、オリジナルの漢字問題に挑戦できる内容で、だれでも無料で参加できる。



シャフトはアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」や「〈物語〉シリーズ」などで知られ、映像内に文字を大胆に配置する独自の演出を特徴としている。漢検協会とシャフトは、漢字を含む「文字」が持つ表現力に着目してきた点で共通しており、節目の年を迎えたことから今回の企画が実現した。



「シャフト 漢字検定」は検定風のプリント形式で、表面では「〈物語〉シリーズ」8作品のタイトルを漢字で書く問題を出題。裏面では「魔法少女まどか☆マギカ」や「さよなら絶望先生」、「3月のライオン」など5作品から、作中に登場するセリフなどを題材にした書き取り問題が並ぶ。作品への理解と漢字力の両方が問われる内容となっている。



プリントは漢検協会の公式ホームページからダウンロードできる。



（まいどなニュース／京都新聞）