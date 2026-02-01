¥°¥é¥Ó¥¢&½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤Çµ±¤¤òÁý¤¹¡íÎáÏÂ¤ÎÊ¸²½ºâµé¥Ü¥Ç¥£¡í¡¦¼·À¥¤Ê¤Ê¡Ö°½÷¤Ð¤«¤ê±é¤¸¤Æ¡¢°ÕÃÏ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¡¢¤½¤·¤Æ´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼·À¥¤Ê¤Ê¤¬2·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤7¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
Ìó10¥õ·î¤Ö¤ê¤ÎËÜ³Ê¥í¥±¤Ç¸«¤»¤¿Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤·¤È¤Ï¡©
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¼«Ê¬¤ÎÉé¤ÎÉôÊ¬¤òÉ½¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Ç¤ÏÌó10¥õ·î¤Ö¤ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥í¥±¡£º£²ó¤ÏÄ¹ºê¸©¡¦¸ÞÅçÎóÅç¤ÎÊ¡¹¾Åç¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼·À¥¡¡¸ÞÅç¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê½ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¡£¥¥ì¥¤¤Ê³¤¤â¤Ò¤È¤êÀê¤á¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¿©»ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¼·À¥¡¡µ´³Ù¡ÊÉ¸¹â315£í¤Î»³¤Ç¡¢Ê¡¹¾Åç¤Ç°ìÈÖ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡Ë¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¿¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£ÌÚÏ³¤ìÆü¤¬º¹¤·¹þ¤àÃæ¤Ç´ä¾ì¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï±¢¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¼·À¥¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏºòÇ¯1Ç¯´Ö¡¢ÉñÂæ¤ä±ÇÁü¤Ç¤ª¼Çµï¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥À¡¼¥¯¤ÊÌÌ¡×¤ä¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¡×¤Ê¤ÉÉé¤ÎÉôÊ¬¤ò¾¯¤·¤À¤±¤É½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª¼Çµï¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡©
¼·À¥¡¡¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¤¤¤»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¤¤¤»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ç¤¹¤«¡©
¼·À¥¡¡»ä¤Ï»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¡£³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÅ¥¤¯¤µ¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤ÆNG¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼·À¥¡¡¸½¾ì¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÀäË¾¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤²¤º¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°½÷Ìò¡×¤¬Â¿¤¤¤È¤«¡£
¼·À¥¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ê¤¼¤«9³ä¤¬¡Ö°½÷¡×¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÛÊì»ÐËå¤ÎËå¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÌò¤È¤«¡¢¼ÒÆâ¤ËÈà»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ÒÄ¹¤Î°¦¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÌò¤È¤«¡£¤Ç¡¢ÇÍëÊ¡Ê¤Ð¤ê¡Ë»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê......¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡©
¼·À¥¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÝ¤¹¤®¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þÅÀ¤Ç°½÷Ìò¤ò¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¡½¡½ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶á´ó¤êÆñ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¼·À¥¡¡¤½¤ì¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼»þÂå¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡Ö¹âÈô¼Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡©
¼·À¥¡¡¥»¥ê¥Õ¤¬Æü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉé¤Î´¶¾ð¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤Î¤è¤ê¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¤¿¤À¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°ÕÃÏ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Î¸Å¤Ë¤âÁêÅöÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¼·À¥¡¡¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¤È¥«¥ê¡Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉð½Ñ¡Ë¤Ï»Ï¤á¤ÆÌó1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½µ¤ËºÇÄã1ÅÙ¡¢Ä¹¤¤¤È¤¤Ï6»þ´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¤È¥«¥ê¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡©
¼·À¥¡¡¤½¤ì¤é¤¬¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Î®ÇÉ¤ÎÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ä´ØÀáµ»¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ê¥¤¥Õµ»¤Ê¤É¤ò¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¾¯¤·¾åÃ£¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤ä·Ù»¡´±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Û
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¼·À¥¡¡¼Â¤Ï¾èÇÏ¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»þÂå·à¤ÇÇÏ¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ËÆ´¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦5¥õ·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¾èÇÏ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¼·À¥¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢¤ªÇÏ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¾è¤ì¤Ð¾¡¼ê¤ËÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¿¬¤ÎÆ°ºî¤È¤«¤ÇÆ°¤«¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Á¤é¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸«È´¤«¤ì¤ë¤·¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤À¡×¤È¹Ô¤¤¿¤¤Êý¸þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¼·À¥¡¡ËÜÅö¤Ë¡£µ¤»ý¤Á¤ò¿´¿È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¶á¤ÏµÞ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤ÆµÞ¤Ë»ß¤Þ¤ë¤È¤«¡¢¾®¤µ¤Ê±ß¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¥Ð¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÏ¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢Éý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼·À¥¡¡¤Ï¤¤¡£º£¸å¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤ä½÷À·Ù»¡´±Ìò¤â¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ïº£Ç¯¤Î5·î¤Ç´Ý3Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡©
¼·À¥¡¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ëµ¡¤¬½Ï¤·¤¿´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡©
¼·À¥¡¡²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤íº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¸Â³¦¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸Â³¦!!¡¡¤½¤ì¤Ï¿´¤·¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼·À¥¡¡ÇÐÍ¥¶È¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤â¾ï¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¼·À¥¤Ê¤Ê¤Ë¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°Ë°æÅÄÎé»Ò
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¿·°æÍ´Èþ»Ò
¢£¼·À¥¤Ê¤Ê¡ÊNana NANASE¡Ë
2000Ç¯1·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡°æ¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹166Ñ¡¡B90 W58 H88
¼ñÌ£¡á¥Ð¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊÂç·¿¼«Æ°ÆóÎØ¡Ë¡¢¾èÇÏ
ÆÃµ»¡á¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¯Å¾¡Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥«¥ê¡¢¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¡¢USA½¤ÅÍ·±ÎýÃæ¡Ë
¡û¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¡Ê¸½¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë2022¡×¿·¿ÍÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¸½ºß¤Ï½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£RISE¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÖR-1SE Force2025¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@nna_nanase¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@nn.nanase¡Û¡¡
