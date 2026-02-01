【いて座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞
スピード感あふれる流れの中で、大切なものをしっかりつかみ取る力が求められる時期です。「これがチャンスかも」と感じたら、「次はない」くらいの強い気持ちで、思い切って手を伸ばしてみましょう。
真剣に向き合えば、少し難しく思えることでもきっとクリアできます。下旬はデータ管理を丁寧に。パソコンやスマホのバックアップをこまめにしておくと安心です。
仕事面では、大切なことを先に伝え、端的に説明することで物事がスムーズに進んでいきます。
＜開運もぐもぐ＞
一瞬の好機を逃さず、後半の緻密な守りを固めるためには、“金のパワー”を使います。金のパワーは「決断」と「収穫」をつかさどり、「次はない」という覚悟で挑むチャンスを授けてくれます。同時に、仕事運と正確性を高めてくれる効果も。
おすすめは、「とり団子のスープ」です。とりひき肉、おろし生姜、長ネギのみじん切り、片栗粉を混ぜて丸く成形し、だしスープに入れます。生姜や長ネギの辛味は金のパワーをより高めてくれるでしょう。
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)