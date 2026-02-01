大人が「恥ずかしい」と思いがちな性教育…小さな子は 「なんとも思ってない」けど、思春期の子にはどう伝える？ “意外な第一歩”から始めてみて
「性教育って、何から、どこまで教えればいいの？」「話すのが恥ずかしいけど、本当に教えるべきなの？」性教育が大切だとは分かりつつも、正解が見えず、不安を抱えたまま立ち止まっていませんか？
「まずは性教育を行う親御さん自身が、過去の自分に会いに行って、自分の気持ちを癒してあげてください」。そう語るのは、教育現場などで年間100件以上「包括的性教育」の講演を行っている山田亜弥さんです。
山田さんの語る、親自身が向き合うべきこととは何なのか？ 詳しいお話を聞きました。
◆どうして私たちは「性教育は恥ずかしい」と感じるのか
――性教育が大切だとわかっていても、どうしても恥ずかしさを感じてしまいます。
山田亜弥さん（以下、山田）：そうおっしゃる方は本当に多いんです。そういう方に私がお伝えしているのが、性教育を子どもにしようと考えたときに、なぜ自分は「恥ずかしい」と感じてしまうのか。その理由を一度立ち止まって考えてみてほしい、ということなんです。
多くの場合、その背景には自分自身の価値観や、これまで生きてきた中で性に対して刷り込まれてきた「タブー意識」が隠れていることが多いんですよね。
――たしかにそうかもしれません。
山田：では、そのタブー意識は一体どこから来ているのか。そこをさらに、掘り下げてみましょう。「なんで私がこんなに性にタブー感を抱くのか」というところを、過去の自分に戻って自分に聞きに行ってあげてほしいんです。きっと、根本の原因がそこにあるはずです。
例えば、初潮が来た時に誰にも言えなくて、トイレでパニックになったからだとか。生理痛の時にお母さんに相談したんだけど「ママは生理痛は重くなかった。大げさだね」って言われたとか。付き合っていた人に同意のないセックスばかりさせられたとか。きっと、性の価値観がネガティブになった経験ってどこかにあるんですよね。そこに気づいた時に、胸がギュンって締め付けられるような辛い気持ちになるんですけど、自分自身について「そうじゃん。あのときのあれが辛かったんじゃん。よしよし」って受け止めて、理解してあげてほしいんです。
――なるほど。
山田：私はこれが性教育の中でとても大事なステップだと考えていて。自分が性に関することで傷ついた気持ちを癒して初めて、子どもに「性を考えることってとっても大事だよ」って言えるんです。
私はこれも、性教育の中でとても大事なステップだと考えています。自分が性に関することで傷ついた気持ちに気づき、少しずつ向き合って自分を癒していくことで、子どもに伝える言葉も、無理のないものになっていきます。
だからこそ、まずは「私だって自分を大事にしていいんだ」と思えるベースを、完璧でなくてもいいので、少しずつ整えていく。性教育は、「伝えなければならない」から始めるのではなく、「伝えたいと思えたところから」で大丈夫なんです。
◆「相談できる親」になるために、日常でできること
――自分自身を癒すこと以外に、性教育を始める前にできることはありますか？
山田：性教育において「教えること」以上に大切なのが、親子関係なんです。何か困ったことが起きたとき、子どもが真っ先に「相談しよう」と思える関係性をつくることですね。じゃあ、相談相手に選ばれる親ってどんな親だろう？ と考えたとき、それはやっぱり、どんな話も否定せずに受け止めてくれる親なのではないでしょうか。
――具体的に、日頃から意識できることはありますか？
山田：ささいなことでいいと思います。朝、子どもが「おはよう」と言ったら、目を合わせて「おはよう」と返す。学校での出来事を楽しそうに話してくれたとき、「そうなんだね」と耳を傾ける。
「まずは性教育を行う親御さん自身が、過去の自分に会いに行って、自分の気持ちを癒してあげてください」。そう語るのは、教育現場などで年間100件以上「包括的性教育」の講演を行っている山田亜弥さんです。
◆どうして私たちは「性教育は恥ずかしい」と感じるのか
――性教育が大切だとわかっていても、どうしても恥ずかしさを感じてしまいます。
山田亜弥さん（以下、山田）：そうおっしゃる方は本当に多いんです。そういう方に私がお伝えしているのが、性教育を子どもにしようと考えたときに、なぜ自分は「恥ずかしい」と感じてしまうのか。その理由を一度立ち止まって考えてみてほしい、ということなんです。
多くの場合、その背景には自分自身の価値観や、これまで生きてきた中で性に対して刷り込まれてきた「タブー意識」が隠れていることが多いんですよね。
――たしかにそうかもしれません。
山田：では、そのタブー意識は一体どこから来ているのか。そこをさらに、掘り下げてみましょう。「なんで私がこんなに性にタブー感を抱くのか」というところを、過去の自分に戻って自分に聞きに行ってあげてほしいんです。きっと、根本の原因がそこにあるはずです。
例えば、初潮が来た時に誰にも言えなくて、トイレでパニックになったからだとか。生理痛の時にお母さんに相談したんだけど「ママは生理痛は重くなかった。大げさだね」って言われたとか。付き合っていた人に同意のないセックスばかりさせられたとか。きっと、性の価値観がネガティブになった経験ってどこかにあるんですよね。そこに気づいた時に、胸がギュンって締め付けられるような辛い気持ちになるんですけど、自分自身について「そうじゃん。あのときのあれが辛かったんじゃん。よしよし」って受け止めて、理解してあげてほしいんです。
――なるほど。
山田：私はこれが性教育の中でとても大事なステップだと考えていて。自分が性に関することで傷ついた気持ちを癒して初めて、子どもに「性を考えることってとっても大事だよ」って言えるんです。
私はこれも、性教育の中でとても大事なステップだと考えています。自分が性に関することで傷ついた気持ちに気づき、少しずつ向き合って自分を癒していくことで、子どもに伝える言葉も、無理のないものになっていきます。
だからこそ、まずは「私だって自分を大事にしていいんだ」と思えるベースを、完璧でなくてもいいので、少しずつ整えていく。性教育は、「伝えなければならない」から始めるのではなく、「伝えたいと思えたところから」で大丈夫なんです。
◆「相談できる親」になるために、日常でできること
――自分自身を癒すこと以外に、性教育を始める前にできることはありますか？
山田：性教育において「教えること」以上に大切なのが、親子関係なんです。何か困ったことが起きたとき、子どもが真っ先に「相談しよう」と思える関係性をつくることですね。じゃあ、相談相手に選ばれる親ってどんな親だろう？ と考えたとき、それはやっぱり、どんな話も否定せずに受け止めてくれる親なのではないでしょうか。
――具体的に、日頃から意識できることはありますか？
山田：ささいなことでいいと思います。朝、子どもが「おはよう」と言ったら、目を合わせて「おはよう」と返す。学校での出来事を楽しそうに話してくれたとき、「そうなんだね」と耳を傾ける。