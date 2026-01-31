Image: Sorge

キャンプの荷造り中、「これ持っていきたいけど、重いし嵩張るな……」と諦めた経験はありませんか？ 私も結局、装備を削りすぎて現地で「やっぱり持ってくればよかった」と後悔することがよくあります。

そんなミニマル志向なキャンパーの心をくすぐるアイテムが、machi-yaでプロジェクトを実施中です。それが、純チタン製のミニアイロンストーブ「Brahman（ブラフマン）」です。

100年以上前、アイロンを温めるために使われていた道具が、現代の最新素材「チタン」を纏って蘇りました。

缶ビール3本分より軽い「0.9kg」の衝撃

Image: Sorge

まず驚くのがその軽さです。オール純チタン製で、重量はわずか約0.9kg。 一般的なアイロンストーブは鋳物やスチール製が多く、ズッシリと重いのが当たり前でした。しかし、この「Brahman」なら、バックパックの片隅にスッと忍ばせられます。

「今日は徒歩キャンプだから重いものはNG」という日でも、これなら連れて行けそうです。ステンレスの約60%という軽さは、パッキングに悩むバイカーや徒歩キャンパーにとって、まさに救世主と言えるスペックではないでしょうか。

育てる楽しみ。「自分だけの青」に染まる贅沢

Image: Sorge

チタンの魅力は軽さだけではありません。火を入れ、使い込むほどに現れる「チタンブルー」の焼き色です。

「使い込むほどに、自分だけの味が出る」

この響き、ガジェットやギア好きにはたまらないですよね。最初は無機質なメタリックカラーが、キャンプを重ねるごとに変化していく。単なる「道具」が、旅の記憶を刻む「相棒」に変わっていくプロセスは、想像するだけでワクワクします。

1台5役。夜を豊かにする「マルチな実力」

Image: Sorge

コンパクトながら、これ1台で「調理・暖・灯り・癒し・虫よけ」の5役をこなしてくれます。 天面でちょっとしたおつまみを温めたり、コーヒーのお湯を沸かしたり。薪ストーブほど大掛かりではないけれど、オイルランプよりも頼もしい。

個人的に「これはいいな」と思ったのが、耐熱石英ガラスの採用です。 透過率が高く、火の揺らぎがクリアに見えるんです。焚き火ができない状況でも、この小さな窓から漏れる炎を眺めているだけで、贅沢な時間が過ごせそうです。

「Brahman」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにてプロジェクトを実施中。 次のキャンプ、このストーブを相棒に迎えて、自分だけのチタンブルーを育ててみませんか？

詳細なスペックや、他の支援プランが気になった方は、ぜひプロジェクトページをチェックしてみてください！

Image: Sorge

