¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡¢2019Ç¯¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ê¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎ¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¡£
¡¡º´Æ£·¼´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï1·î29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢µ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤È¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤´»ØÅ¦¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌ¤Îµ»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ù¾å¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬1·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤òÆÃÊÌ¤ËºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬2019Ç¯¤Ë³«¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¤ò¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎ¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÏ¢¹çÆàÎÉ¸©Ï¢¹ç²ñ¡×¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¾¡Ê2022Ç¯8·î14Æü¡Ë¤Ç¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁªµó±þ±çÌµ¤·¡£¹Ô»ö½ÐÀÊÌµ¤·¡£¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤êÌµ¤·¡£½ËÅÅ¤âÅö»öÌ³½ê¤¬¼êÇÛ¤·¤¿µÏ¿¤ÏÌµ¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½êÂ°µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿µÄ°÷Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2022Ç¯9·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¹â»Ô»á¤ÎÌ¾Á°¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÏ¢¹çÆàÎÉ¸©Ï¢¹ç²ñ¡×¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¹ØÆþ¤Î¡ÈÎ¢Ä¢Êí¡É¤òÆþ¼ê
¡¡º£²ó¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¹â»Ô»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¹ØÆþ¼Ô¤ä¶â³Û¡¢¿¶¤ê¹þ¤ßÆüÅù¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÉô»ñÎÁ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÈÆàÎÉ¸©¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆþ¶âµÏ¿¤òµºÜ¤·¤¿¡ÈÎ¢Ä¢Êí¡É¤À¡£
¡¡¤½¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2019Ç¯3·î¤Ë¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖFight On‼ sanae2019 ¹â»ÔÁáÉÄ»ÙÉôÄ¹¤Î½ÐÈÇ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ë¤¦²ñ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¤ò¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÏ¢¹çÆàÎÉ¸©Ï¢¹ç²ñ¡×¤¬¹ØÆþ¡£3·î13Æü¤ËÍ¹ÊØ¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç·×4Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä
¡¡»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ë¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÏ¢¹çÆàÎÉÏ¢¹ç²ñ¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È½ñÌÌ¤Ç¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1·î27Æü¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²óÅú¤Ê¤·¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¡Á¤ó¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÍâÆü¤Î1·î28Æü¸áÁ°¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀßÄê¤µ¤ì¤¿²óÅú´ü¸Â¤Þ¤Ç»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¾å¡¢½°µÄ±¡Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½½Ê¬¤Ê³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Îá¤Îµ¬Äê¤Ë½¾¤¤Å¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¿Ò¤Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ë²óÅú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤âÊó¹ð¤¹¤Ù¤¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡
¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂÏ¢¹ç¤«¤é¤Ï¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ÈÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÏ¢¹ç´Ø·¸¼Ô¤¬2012Ç¯¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Î¢Ä¢Êí¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ì¾Á°¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬54Ëü±ß¤â¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤ËÉÔµºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¾å¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Ö´óÉí¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµõµ¶µºÜ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
