【識者提言｜北中米W杯に臨む森保J理想の26人】迷ったのはDFの７人目。町田か菅原か、冨安はベストコンディションが条件だが…
北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではサッカージャーナリストの西部謙司氏の見解をお届けする。
――◆――◆――
通常型、守備型、４バックの３つの仕様を考えて人選してみた。
迷ったのはDFの７人目。町田浩樹か菅原か。町田は負傷からの回復途上であることと、伊藤の復帰で左SB、ウイングバックのできる人材が鈴木淳とふたりいることから菅原を優先した。冨安はベストコンディションであることが条件だが、実力があり、ギリギリまで待ちたい。
南野拓実は残念だが間に合わないだろう。空席の左シャドーには鈴木唯人、宮代大聖も考えたが、三笘、中村、鎌田で代替可能だと思う。
上田が確定的で、ほかは決定打のない１トップには鈴木章を加えた。フィジカルの強さと技術の確かさがあり、町野と同じくトップとシャドーの両方で起用できる。
グループステージは１勝２分の２位通過と予想。ラウンド32では、（グループＣの）ブラジルかモロッコとの対戦は避けられないが、その後を考えるとフランス、ドイツがいると予想されるヤマに入るより、２位通過のほうが多少はマシそうだからという都合のいい予想である。
オランダとは好勝負が期待できる。チュニジアには苦戦するとしても勝たないと通過は無理。対戦相手が分からない３戦目だがオランダに次ぐ強敵になる。
――そしてキーマンは？
▼堂安 律
攻守で多くの役割をこなせる人材。プレスのスイッチとカウンターの起点に。
文●西部謙司（サッカージャーナリスト）
※本稿は「サッカーダイジェスト」2026年２月号から転載。
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
――◆――◆――
通常型、守備型、４バックの３つの仕様を考えて人選してみた。
迷ったのはDFの７人目。町田浩樹か菅原か。町田は負傷からの回復途上であることと、伊藤の復帰で左SB、ウイングバックのできる人材が鈴木淳とふたりいることから菅原を優先した。冨安はベストコンディションであることが条件だが、実力があり、ギリギリまで待ちたい。
上田が確定的で、ほかは決定打のない１トップには鈴木章を加えた。フィジカルの強さと技術の確かさがあり、町野と同じくトップとシャドーの両方で起用できる。
グループステージは１勝２分の２位通過と予想。ラウンド32では、（グループＣの）ブラジルかモロッコとの対戦は避けられないが、その後を考えるとフランス、ドイツがいると予想されるヤマに入るより、２位通過のほうが多少はマシそうだからという都合のいい予想である。
オランダとは好勝負が期待できる。チュニジアには苦戦するとしても勝たないと通過は無理。対戦相手が分からない３戦目だがオランダに次ぐ強敵になる。
――そしてキーマンは？
▼堂安 律
攻守で多くの役割をこなせる人材。プレスのスイッチとカウンターの起点に。
文●西部謙司（サッカージャーナリスト）
※本稿は「サッカーダイジェスト」2026年２月号から転載。
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介