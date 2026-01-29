山下智久、公園・コインパーキング…変装なし街中ショットに驚きの声「普通にいてびっくり」「遭遇したい」
【モデルプレス＝2026/01/29】俳優の山下智久が28日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベート感溢れる姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳イケメン俳優「オーラが凄すぎ」ファン衝撃の変装なし街中ショット
山下は「last one」とつづり、日常のひとときを収めた複数の写真を公開。公園でコーヒーを手に笑顔を見せる様子や、目黒川沿いの散歩ショット、夜のコインパーキング、住宅街の路地裏といったごく一般的な街中に溶け込む自然体な姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「普通に街中にいてびっくりしました」「変装しなくて大丈夫ですか？オーラが凄すぎます」「こんなに格好良い人が公園にいたら二度見しちゃう」「遭遇したい」「何気ない風景も山Pが写ると映画みたい」「プライベート感たっぷりな笑顔に癒やされました」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳イケメン俳優「オーラが凄すぎ」ファン衝撃の変装なし街中ショット
◆山下智久、自然体な街中ショットを披露
山下は「last one」とつづり、日常のひとときを収めた複数の写真を公開。公園でコーヒーを手に笑顔を見せる様子や、目黒川沿いの散歩ショット、夜のコインパーキング、住宅街の路地裏といったごく一般的な街中に溶け込む自然体な姿を載せている。
◆山下智久の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「普通に街中にいてびっくりしました」「変装しなくて大丈夫ですか？オーラが凄すぎます」「こんなに格好良い人が公園にいたら二度見しちゃう」「遭遇したい」「何気ない風景も山Pが写ると映画みたい」「プライベート感たっぷりな笑顔に癒やされました」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】