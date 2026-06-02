【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の山下智久が6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。5月31日に活動を終了した嵐に向けて、感謝をつづった。【写真】山下智久＆嵐メンバー、絵になる2ショット◆山下智久、嵐に感謝5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。ジュニア時代から共演が多く、嵐と長い付き合いである山下は「＃嵐」と