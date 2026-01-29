KATE春の新作！ “頬まで目もと“と捉える新メイク提案。チークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」登場
グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は1月24日、“頬まで目もと”と捉える新メイク提案で、目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」を発売します。（1月20日より順次、店頭・WEB展開スタート）
今回KATEは、目もとから頬までをアイメイクと捉える新メイクメソッドを提案。広い範囲に色をのせることで、目もとの印象を拡大します。
さらに、マットパウダー×むにふわ質感の組み合わせにより、目もと・頬どちらに使っても自然になじみ、立体感と血色感を同時にアップ。
また、「スーパーシャープライナーEX4.0」のショート筆やアイブロウシリーズの新色も同日発売します。
▼「バウンシーチークシャドウ」商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/
■「ケイト バウンシーチークシャドウ」全5種
頬まで広く色をのせて、目もと印象拡大。滲みでるような発色で立体感・血色感を同時に叶えるチークシャドウパレット。
―COLOR VARIATION―
BE-1メルティーベージュ
ベージュブラウンと赤みのある血色感カラー。落ち着いた大人っぽい仕上がりに。
PK-1ウォームピーチ
肌なじみの良い温かみのあるピーチカラー。ふわっと柔らかな血色感を演出。
PK-2ピンクムース
明るく愛らしい印象に仕上がる、華やかなピンク系カラー。
OR-1パウダリーアプリコット
生き生きとしたアプリコットカラーにミルキーな柔らかさをプラス。ふんわりフレッシュな印象に。
MV-1スノーモーヴ
クールなモーヴ系カラーが肌を明るく見せ、儚げな透明感を演出。
―処方特長―
マットパウダー×むにふわ質感で立体感も血色感も同時にアップ
―HOW TO―
「頬までが目もと」と捉える新メイク提案！ 目もとから頬までをアイメイクと捉えて、目もとの印象を拡大！
■「ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）」全2色
ちょこちょこ描けて失敗しにくい！ スーパーシャープライナーEX4.0から毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。
・汗、水、涙に強いウォータープルーフ
・皮脂、こすれに強いスマッジプルーフ
・お湯オフタイプ
・1日中色持続
―COLOR VARIATION―
―商品特長―
（1）ちょこちょこ調整しやすいショート筆
（2）号泣してもこすっても落ちにくい
スーパーカラーラスティング処方を採用
（3）レフィル・ホルダーのセットが定番品に
一部店舗・WEBにて発売中の「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）レフィル」と「スーパーシャープライナー用ホルダー」がセットになった仕様で登場。中身がなくなったらレフィルを付け替えて、好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にすることも可能！
▼「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）」商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/super_sharp_liner_ex4/
■「ケイト デザイニングアイブロウ3D」新色1種、再発売1種
濃淡グラデカラーとエアリーな質感で自然な立体眉に仕上がる、デザイニングアイブロウ3Dから新色ニュアンスブラウン登場。さらに、付け替えできるレフィルも同日発売。
【一部店舗・WEBにて発売】
―COLOR VARIATION―
■【数量限定】「ケイト 3DアイブロウカラーZ」新色1色、再発売1色
ふんわり仕上がる脱色級*眉マスカラから、トレンド感のあるトープニュアンスの限定色#淡眉トープカラー登場。
*脱色したような色合い
・お湯オフタイプ
・汗、皮脂に強い
・こすれに強い
―COLOR VARIATION―
暗すぎない絶妙なトープニュアンスの低彩度カラー。淡い発色で自眉を主張せず肌になじんで他のメイクを引き立てる。
▼「デザイニングアイブロウ3D」「3DアイブロウカラーZ」商品ページ：https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/
■商品概要
・「ケイト バウンシーチークシャドウ」全5種
容量：4.9g
販売価格：1,650円
・「ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）」全2色
容量：0.5ml
販売価格：1,430円
・「ケイト デザイニングアイブロウ3D」新色1種、再発売1種
容量：2.2g
販売価格：1,210円
・【数量限定】「ケイト 3DアイブロウカラーZ」新色1色、再発売1色
容量：6.3g
販売価格：935円
（エボル）