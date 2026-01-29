KATE春の新作！　“頬まで目もと“と捉える新メイク提案。チークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」登場

グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は1月24日、“頬まで目もと”と捉える新メイク提案で、目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」を発売します。（1月20日より順次、店頭・WEB展開スタート）

今回KATEは、目もとから頬までをアイメイクと捉える新メイクメソッドを提案。広い範囲に色をのせることで、目もとの印象を拡大します。

さらに、マットパウダー×むにふわ質感の組み合わせにより、目もと・頬どちらに使っても自然になじみ、立体感と血色感を同時にアップ。

また、「スーパーシャープライナーEX4.0」のショート筆やアイブロウシリーズの新色も同日発売します。

▼「バウンシーチークシャドウ」商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/

■「ケイト バウンシーチークシャドウ」全5種

頬まで広く色をのせて、目もと印象拡大。滲みでるような発色で立体感・血色感を同時に叶えるチークシャドウパレット。

―COLOR VARIATION―

BE-1メルティーベージュ

ベージュブラウンと赤みのある血色感カラー。落ち着いた大人っぽい仕上がりに。

PK-1ウォームピーチ

肌なじみの良い温かみのあるピーチカラー。ふわっと柔らかな血色感を演出。

PK-2ピンクムース

明るく愛らしい印象に仕上がる、華やかなピンク系カラー。

OR-1パウダリーアプリコット

生き生きとしたアプリコットカラーにミルキーな柔らかさをプラス。ふんわりフレッシュな印象に。

MV-1スノーモーヴ

クールなモーヴ系カラーが肌を明るく見せ、儚げな透明感を演出。

―処方特長―

マットパウダー×むにふわ質感で立体感も血色感も同時にアップ

―HOW TO―

「頬までが目もと」と捉える新メイク提案！ 目もとから頬までをアイメイクと捉えて、目もとの印象を拡大！

■「ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）」全2色

ちょこちょこ描けて失敗しにくい！ スーパーシャープライナーEX4.0から毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。

・汗、水、涙に強いウォータープルーフ

・皮脂、こすれに強いスマッジプルーフ

・お湯オフタイプ

・1日中色持続

―COLOR VARIATION―

―商品特長―

（1）ちょこちょこ調整しやすいショート筆

（2）号泣してもこすっても落ちにくい

スーパーカラーラスティング処方を採用

（3）レフィル・ホルダーのセットが定番品に

一部店舗・WEBにて発売中の「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）レフィル」と「スーパーシャープライナー用ホルダー」がセットになった仕様で登場。中身がなくなったらレフィルを付け替えて、好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にすることも可能！

▼「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）」商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/super_sharp_liner_ex4/

■「ケイト デザイニングアイブロウ3D」新色1種、再発売1種

濃淡グラデカラーとエアリーな質感で自然な立体眉に仕上がる、デザイニングアイブロウ3Dから新色ニュアンスブラウン登場。さらに、付け替えできるレフィルも同日発売。

【一部店舗・WEBにて発売】

―COLOR VARIATION―

■【数量限定】「ケイト 3DアイブロウカラーZ」新色1色、再発売1色

ふんわり仕上がる脱色級*眉マスカラから、トレンド感のあるトープニュアンスの限定色#淡眉トープカラー登場。

*脱色したような色合い

・お湯オフタイプ

・汗、皮脂に強い

・こすれに強い

―COLOR VARIATION―

暗すぎない絶妙なトープニュアンスの低彩度カラー。淡い発色で自眉を主張せず肌になじんで他のメイクを引き立てる。

▼「デザイニングアイブロウ3D」「3DアイブロウカラーZ」商品ページ：https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/

■商品概要

・「ケイト バウンシーチークシャドウ」全5種

容量：4.9g

販売価格：1,650円

・「ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）」全2色

容量：0.5ml

販売価格：1,430円

・「ケイト デザイニングアイブロウ3D」新色1種、再発売1種

容量：2.2g

販売価格：1,210円

・【数量限定】「ケイト 3DアイブロウカラーZ」新色1色、再発売1色

容量：6.3g

販売価格：935円

（エボル）