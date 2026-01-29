この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元メジャーアーティストが激白「専門学校は受験勉強から逃げた人」バンドで食うための進路選択、これが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元メジャーアーティストで株式会社ヒライ企画代表取締役の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で動画を公開。プロのミュージシャンを目指す高校3年生からの進路相談に対し、経済的な不安を抱えずに音楽活動を続けるための現実的な道筋を示した。



動画で取り上げられたのは、「経済的な余裕がないとバンド活動はうまくいかなくなる」という過去の動画を視聴した高校3年生からの相談。自身のバンドのボーカルが「バンド1本で行きたい」と主張する中、大学と専門学校のどちらに進学すべきか悩んでいるという内容だ。平井氏はまず「経済的な不安を払拭すること」が最重要だとし、そのためには「お金の稼ぎ方を勉強する必要がある」と問題の根源を指摘した。



その上で、平井氏は大学と専門学校の環境の違いに言及。専門学校について、自身の経験から「ただただ4年制大学の受験勉強から逃げた人」が少なくないという現実を明かした。さらに、周囲の人間の平均が自分自身を形成するという「ジム・ローンの法則」を挙げ、専門分野に特化するあまり、多様な価値観に触れる機会が失われるリスクを指摘した。一方、4年制大学の利点として、4年間という時間的猶予、多様な学部や人々との出会いによる刺激を挙げ、「経済的な不安を感じにくくなる生き方を教えてくれる人がたくさんいる」と語る。



これらの比較から、平井氏は「消去法で4年制大学が一番いい」と断言。もし進路に迷いがあるなら、より多くの選択肢と可能性が残る大学進学が賢明であるとの見解を示した。最後に、バンドメンバーとの意見の相違については「話し合いより先に行動で示していかなきゃいけない」とアドバイス。1年後の状況は誰にも予測できないからこそ、まずは自身の活動で結果を出し、周囲を納得させることが重要だと締めくくった。