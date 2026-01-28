Ice Braveで共演

フィギュアスケートの元世界王者・宇野昌磨さんがプロデュースするアイスショー「Ice Brave 新横浜 Special Edition」が30日から、KOSE新横浜スケートセンターにて開催される。これまでのショーでカップルを組み、アイスダンスを披露してきた本田真凜さんがこれまでの成長記録をインスタグラムに公開した。

動画の始まりは2024年。シングルで戦ってきた2人のアイスダンス挑戦を収めている。最初はスムーズに滑れず、一緒にリンクにゆっくりと倒れる姿があった。リフトがうまくいかなかったり、ぎこちなくスピンしたりと悪戦苦闘。それでもショーでは宇野さんが本田さんをしっかりと支え、歓声を浴びるなど見違えるような姿を見せた。

本田さんはインスタグラムの文面で「2024 vs 2026 カメラロールを見返してたら成長の記録が！笑（音あり推薦です笑）」などと記し、「むっっっず！な挑戦の連続だったアイスダンス。その一つひとつが新たな景色へと繋がり、たくさん成長できた大切なプログラムでした」と喜びも記した。

交際中の2人がアイスダンスのカップルを組み、ショーでプログラムを披露した当初、ファンの間には大きな驚きが広がっていた。コメント欄では宇野さんが「2024年のカメラ止めに行くまでのできた？できた？が1番面白い」と反応していた。「Ice Brave 新横浜 Special Edition」は30日から2月1日までの3日間、計4公演が開催される。本田さんは「次の新横浜公演は新プロです！ 驚きを届けられます様に！！！！！」とつづった。



（THE ANSWER編集部）