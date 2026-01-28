この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ゴールド×〇〇が最強！2026年以降に圧勝する「究極の買い方」を教えます！」と題した動画で、将来の資産形成において、ゴールドとビットコインのどちらに投資すべきか悩む人に向けて、「デュアル・ゴールド戦略」という新しい投資法を紹介した。



宮脇氏が注目するのは、スマホゲーム開発などを手がけるKLab株式会社が発表した「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」だという。これは、会社の資金約36億円を使い、ポートフォリオを「ビットコイン60%、ゴールド40%」の比率で保有し続けるというもの。価格変動が大きいビットコインを「攻めのエンジン」、数千年の歴史を持つゴールドを「守り」と位置づけ、両者を組み合わせることでリスクを分散しつつ資産の成長を狙う戦略だと説明した。



この戦略の背景には、「シャノンの悪魔」と呼ばれる数学的な法則があると宮脇氏は指摘する。これは、価格が上がったり下がったりを繰り返す2つの異なる資産を一定の比率で持ち続け、定期的にリバランス（比率調整）を行うことで、相場に関わらず資産が自動的に増えていくという理論だ。例えば、ビットコインの価格が上昇して比率が7割になった場合、増えた分を売ってゴールドを買い増し、元の「6:4」に戻す。逆にビットコインが下落すれば、ゴールドを一部売却してビットコインを買い増す。この作業を繰り返すことで、「安く買って高く売る」という投資の理想形が機械的に実現できると解説した。



個人投資家がこの戦略を実践する上で、宮脇氏はまず「アセットアロケーションを決める」ことが重要だと語る。自身の資産全体を見渡し、不動産や株式などを除いた上で、ビットコインとゴールドにどのくらいの比率で投資するかを決定。その比率を絶対にブラさないことが鉄則だという。次に「リバランスのルールを決める」こと。毎月決まった日に行う、あるいは比率が5%以上ズレたら調整するなど、機械的に実行できるルールを設定するようアドバイスした。



ただし、宮脇氏は日本在住者がこの戦略を行う上での注意点として税金の問題を挙げる。現状、暗号資産の利益は雑所得扱いとなり、売買のたびに最大55%の税金がかかる可能性があるため、リバランスの効果が薄れるリスクを指摘。対策として、利益確定を伴わない「買い増し」によるリバランスや、将来的な税制改正への期待にも言及した。この「シャノンの悪魔」の考え方は、感情に左右されず、長期的な資産形成を目指す上で有効な一手となるかもしれない。最後に宮脇氏は、「まずは自身のポートフォリオを見直し、最適な資産配分を考えてみてはいかがでしょう」と動画を締めくくった。