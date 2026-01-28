元・大企業勤めの40代主婦が「スキマバイト」に挑戦！→“想定外のハードル”続出で開始前から心が折れかけた
不況や物価高、そして副業解禁する会社も増え、いまブームとなっている“スキマバイト”。『タイミー』や、『シェアフル』などに代表されるように、アプリでサクっと申し込み、どんな人でもすぐ勤務できるという働き方はとても魅力的です。
「大人のキッザニア感覚で働ける」「気分転換になる」「暇な時間を有効的に使える」……ライター歴15年、40代主婦の筆者もそんな噂に魅せられ、この物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトに手を出すことにしました。
しかし、それは想像以上に、就業までのハードルが高く、自身の無能さを思い知らされるものでした。
◆アプリをDL。日雇いバイトより確かに便利
数あるアプリの中から筆者が導入したのは『タイミー』。大手で仕事数があるのが一番の魅力です。「明日から働いてやる！」そんな意気込みで、胸をワクワクさせながら必要事項を入力し、お仕事を検索したのでした。
タイミーでは、自宅など設定した位置を拠点に、近い場所からお仕事探しができます。筆者は学生時代、日雇いの仕事に何度か入ったことはありますが、その時は一方的に仕事先を決められ、往復３時間かかるところを指定されたこともありました。それを考えると、自分で選べるというのは便利なシステムです。
◆エントリーできる仕事が全然ない！
しかし、検索して出てきたお仕事一覧に愕然としました。「（保育士、美容師、介護士など）資格取得者のみ」「レジ経験者のみ」「当チェーンで勤務経験者のみ」……こんな記述ばかりで、エントリーできる仕事はほとんどありません。
当方、レジ経験はあるものの、それは高校生時代のもの。おそるおそる申し込みをしようとするも、詳細には「直近5年以内のレジ経験者」という注釈が。
レジのシステムは昔の方が難しかったため、やればできそうな気がしないでもないですが、ブランクもありますし、こんな但し書きをされては断念せざるをえません。
結局、直近1週間のスキマ時間を埋めることもできず、選り好みはせずにとにかく自分が入ることのできる仕事を探すことにしたのでした。
◆職歴が役に立たない。選別される立場と実感
その後、検索範囲を自宅から20キロに広げてみたものの、都合のいい時間に入ることができる案件はしばらく見つかりませんでした。
あるといえばあるのですが、「未経験者歓迎」をうたっていても、「20代女性が活躍中！」（ファッション系のショップ店員や呼び込み系など）「男性が活躍しています」（力仕事など）と、40代無資格の主婦を門前払いするような文言が並べられているのです。
仕事がたくさんある街中や、倉庫街や工場のある港湾地区はもしかしたら違うかもしれませんが、少なくとも私が住む都内のベッドタウン周辺ではできる仕事がほとんどなかったのです。筆者はライター歴15年、主婦歴10年、その前は丸の内の大企業に勤めていたこともありました。
しかし、このスキマバイト市場ではその実績は何の役にも立たないことを実感しました。「この私の貴重な暇時間を有効活用してやろう」などというおごり高ぶった考えを持っていた自分がはずかしくなるくらいです。
つまり、仕事をさせていただくために、選別される立場なのです。仕事を発注する立場から言えば、誰が来るかもわからないのですから、できる限り使えそうな人を求めるのは当然なのですが。
◆やっと見つけた！ しかし「条件あり」
毎日のようにお仕事探しを繰り返したところ、近所の食品工場で無資格でも可能な大量募集案件を見つけることが出来ました。
ただ、ひとつだけ問題が。これも、「条件アリ」の募集だったのです。それは食品を扱う仕事ということもあり、「検便陰性者のみ」「Good率90％以上」ということ。
「大人のキッザニア感覚で働ける」「気分転換になる」「暇な時間を有効的に使える」……ライター歴15年、40代主婦の筆者もそんな噂に魅せられ、この物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトに手を出すことにしました。
◆アプリをDL。日雇いバイトより確かに便利
数あるアプリの中から筆者が導入したのは『タイミー』。大手で仕事数があるのが一番の魅力です。「明日から働いてやる！」そんな意気込みで、胸をワクワクさせながら必要事項を入力し、お仕事を検索したのでした。
タイミーでは、自宅など設定した位置を拠点に、近い場所からお仕事探しができます。筆者は学生時代、日雇いの仕事に何度か入ったことはありますが、その時は一方的に仕事先を決められ、往復３時間かかるところを指定されたこともありました。それを考えると、自分で選べるというのは便利なシステムです。
◆エントリーできる仕事が全然ない！
しかし、検索して出てきたお仕事一覧に愕然としました。「（保育士、美容師、介護士など）資格取得者のみ」「レジ経験者のみ」「当チェーンで勤務経験者のみ」……こんな記述ばかりで、エントリーできる仕事はほとんどありません。
当方、レジ経験はあるものの、それは高校生時代のもの。おそるおそる申し込みをしようとするも、詳細には「直近5年以内のレジ経験者」という注釈が。
レジのシステムは昔の方が難しかったため、やればできそうな気がしないでもないですが、ブランクもありますし、こんな但し書きをされては断念せざるをえません。
結局、直近1週間のスキマ時間を埋めることもできず、選り好みはせずにとにかく自分が入ることのできる仕事を探すことにしたのでした。
◆職歴が役に立たない。選別される立場と実感
その後、検索範囲を自宅から20キロに広げてみたものの、都合のいい時間に入ることができる案件はしばらく見つかりませんでした。
あるといえばあるのですが、「未経験者歓迎」をうたっていても、「20代女性が活躍中！」（ファッション系のショップ店員や呼び込み系など）「男性が活躍しています」（力仕事など）と、40代無資格の主婦を門前払いするような文言が並べられているのです。
仕事がたくさんある街中や、倉庫街や工場のある港湾地区はもしかしたら違うかもしれませんが、少なくとも私が住む都内のベッドタウン周辺ではできる仕事がほとんどなかったのです。筆者はライター歴15年、主婦歴10年、その前は丸の内の大企業に勤めていたこともありました。
しかし、このスキマバイト市場ではその実績は何の役にも立たないことを実感しました。「この私の貴重な暇時間を有効活用してやろう」などというおごり高ぶった考えを持っていた自分がはずかしくなるくらいです。
つまり、仕事をさせていただくために、選別される立場なのです。仕事を発注する立場から言えば、誰が来るかもわからないのですから、できる限り使えそうな人を求めるのは当然なのですが。
◆やっと見つけた！ しかし「条件あり」
毎日のようにお仕事探しを繰り返したところ、近所の食品工場で無資格でも可能な大量募集案件を見つけることが出来ました。
ただ、ひとつだけ問題が。これも、「条件アリ」の募集だったのです。それは食品を扱う仕事ということもあり、「検便陰性者のみ」「Good率90％以上」ということ。