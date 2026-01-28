¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢3¡Ù¡©Êª¸ì¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È´ÆÆÄ ¨¡ µÏ¿ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×
¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬·à¾ì¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤À¡£2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â½µËö¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç8½µÏ¢Â³1°Ì¤ò¼é¤ê¡¢¹ñÆâ¶½¼ý¤Ï1·î25Æü»þÅÀ¤Ç135²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î133.7²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤ÎÍÎ²è¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¶½¼ý¤ÏËÜµ»ö»þÅÀ¤Ç17²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¡£¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É2¡Ù¡Ê2024¡Ë¤ò±Û¤¨¡¢ÍÎ²è¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¢¥Ô¥¯¥µー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»Ë¾åÎòÂåNo.1¤Î²÷µó¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
2016Ç¯¤Î1ºîÌÜ¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤«¤é10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¡£º£ºî¤Ç¤Ï3ºîÌÜ¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢3¡Ù¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³ÊÔÀ©ºî¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊÆ¤Ë¤Æ´õË¾¡£¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Êª¸ì¤Î·ÑÂ³¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤Û¤«¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï¥×¥ì¥¹¸þ¤±¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÊª¸ì¤ò¾ï¤Ë¸«Ä¾¤·¡ØÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤ë¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¡Ù¤Ê¤É¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢ÀÐ¤Ò¤È¤Ä»Ä¤µ¤ººîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ä©Àï¤³¤½¤¬ºîÉÊ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡£
