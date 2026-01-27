日経225先物：27日22時＝480円安、5万2870円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比480円安の5万2870円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては463.54円安。出来高は4054枚となっている。
TOPIX先物期近は3543ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52870 -480 4054
日経225mini 52865 -485 91142
TOPIX先物 3543 -23 5882
JPX日経400先物 31940 -200 289
グロース指数先物 701 -4 441
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
