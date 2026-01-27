　27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比480円安の5万2870円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては463.54円安。出来高は4054枚となっている。

　TOPIX先物期近は3543ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.59ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52870　　　　　-480　　　　4054
日経225mini 　　　　　　 52865　　　　　-485　　　 91142
TOPIX先物 　　　　　　　　3543　　　　　 -23　　　　5882
JPX日経400先物　　　　　 31940　　　　　-200　　　　 289
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　　-4　　　　 441
東証REIT指数先物　　売買不成立

