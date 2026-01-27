この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ついに言った高市さんの公約！？消費税の減税！？財務省は？」と題した動画を公開。高市早苗氏が言及した消費税減税案を題材に、与党政治家が減税を口にすることの政治的リスクと、官僚機構、特に財務省との見えざる権力闘争の実態について解説した。



動画の冒頭で竹田氏は、高市氏が掲げた「2年限定で食料品の消費税をゼロにする」という公約に触れた。野党であれば「消費税を全部ゼロにしろ」と無責任に言えるとしながらも、与党の政治家が「消費減税を口にするのはものすごいリスクなんです」と警鐘を鳴らす。竹田氏によれば、そのリスクの根源は財務省にあるという。もし財務省を敵に回せば「は？ふざけんなと。てめえの政権、潰してやるって財務省がなったらややこしい」と、官僚機構が政権を揺るがす力を持つと指摘。過去には官僚に「潰された政権っていっぱいあるわけですよ」と述べ、第1次安倍内閣もその一例だと語った。



竹田氏は、官僚が政治家のスキャンダルなど様々な情報、いわば「札を持っている」と説明。意に沿わない政策を掲げる政治家に対し、その札を切ることで失脚させる力があると解説する。その上で、長期政権を築いた安倍晋三元首相の巧みさを挙げた。安倍氏は官僚機構を敵に回さぬよう、彼らのやりたい政策を数多く実行する一方で、自身の本丸の政策を「チラチラ入れてる」という手法で、官僚とのバランスを取っていたと分析した。



総理大臣は決して万能ではなく、官僚の言うことを聞かなければ潰されるのが現実であると竹田氏は語る。消費減税は、総理大臣にとって「命がけ」の決断であり、高市氏の今回の公約も、水面下で財務省と熾烈な交渉を重ねた結果であろうと推察し、その政治的な重みを理解して見るべきだと締めくくった。