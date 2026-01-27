上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、10年前の撮影オフショットが公開された

【写真】上白石萌音の10年前の初々しい撮影オフショット

■デビューミニアルバムがアナログ盤として発売決定

歌手デビュー10周年という大きな節目を迎える上白石。この記念すべきデビューミニアルバム『chouchou』がアナログ盤LPとして『chouchou 』として3月18日にリリースされることが決定した。

本投稿は、「前所属レーベル／ポニーキャニオンさんもお祝いしてくださる世界線…有難うございます！」とコメント。同時に、10年前のアーティスト写真とジャケット写真撮影時のメイキングショットを公開した。写真は、透け感のある白いレーストップスと黒のチュールロングスカートに身を包んだ当時の上白石の姿を映し出している。

柔らかく陽が射し込む壁際にしゃがんで、アンニュイな表情を浮かべている様子（1枚目）、紫のアザミの花の近くで寝そべっている姿（2枚目）、アザミの花に挟まれての凛々しい表情（3枚目）など。さらにはアナログ盤のジャケットと美しい紫の盤面が見えているショット（4枚目）も。

SNSには「貴重すぎる写真」「優しい世界観」「今も昔も変わらずかわいい」と絶賛する声が溢れている。

