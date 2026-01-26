¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¡Ö¡È¾®¤µ¤¤¡É»Í¶îSUV¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Á´Ä¹4.5mµé¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£¡×¡õ2.7¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¡ÈÄ¾4¡É¡×ÅëºÜ¡ª ÄÌ¾Î¡È¥é¥ó¥¯¥ë240¡É¤³¤È¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
SUV»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È»Í¶îSUV¡×
¡¡¥È¥è¥¿¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎSUV¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡Ê¥é¥ó¥¯¥ë¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎËö¤Ã»ÒÅª¥â¥Ç¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥ó¥¯¥ëFJ¡Ë¡×¤Ï¡¢¸½¹Ô¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¾®¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î21Æü¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¡Ö¡È¾®¤µ¤¤¡É»Í¶îSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡1951Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö300¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¼ÂÍÑÀ¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö250¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¤½¤·¤ÆÉáÊ×Åª¤Ê¿®Íê¤ò¸Ø¤ë¡Ö70¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿··¿¥é¥ó¥¯¥ëFJ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ËÂ³¤¯¡ÖÂè4¤Î¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÂæ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¡Ë¤Ç¡ÖJapan Mobility Show¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ËNagoya 2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¥È¥è¥¿¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¿··¿¥é¥ó¥¯¥ëFJ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢10·î¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«¤ä¡¢Æ±·î¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤ËÂ³¤¯¼Â¼ÖÈäÏª¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥é¥ó¥¯¥ëFJ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¡ÖFJ40·¿¡×¤ä¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡ÖFJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¡×¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼EV¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿âÄ¾¤Ë¶á¤¤³ÑÅÙ¤ÇÀÚ¤êÎ©¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ä¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÃæ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê´Ý·¿¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È¡ÖTOYOTA¡×¤Î¥í¥´¤òÇÛ¤·¤¿¥°¥ê¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈºÇ¿·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4575mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1,960mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2580mm¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë250¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁ´Ä¹¤ÇÌó350mm¤âÃ»¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤äÅÔ»ÔÉô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÁ´¹â¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹â¤¤»ë³¦¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Î²ñ¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡ÖTRJ240¡×¤Î¼ÖÂæÈÖ¹æ¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡È240¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³«È¯¥³¡¼¥É¤«¤é¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê·ìÅý¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ120kW¡Ê163PS¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯246Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ë2.7¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö2TR-FE¡×·¿¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤½¤ÎÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄêÉ¾¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï6Â®AT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°¤Î4ÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áÅÙ¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö²õ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ã¥·¡¼¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿··¿¥é¥ó¥¯¥ëFJ¤Ë¤Ï¡¢¿·¶½¹ñ¸þ¤±¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥Á¥ã¥ó¥×¡ÊIMV 0¡Ë¡×¤È¶¦ÄÌ¤ÎIMV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°Ï©ÁöÇËÀ¤È·øÏ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤ò5.5¥á¡¼¥È¥ë¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆü¾ïÅª¤Ê¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÏÊ¬³ä¡Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â»½ý¤·¤¿ºÝ¤Ç¤âÉôÊ¬Åª¤Ê¸ò´¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¡Ç½Èþ¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ç¤â¼ÖÎ¾¤Î»ÑÀª¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿Âç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¡¢¸ü¼ê¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤Âç·¿¤ÎÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¡ÖÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬Å°ÄìÅª¤ËÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2Îó¥·¡¼¥È5¿Í¾è¤ê¤Î¼¼Æâ¤Ï¡¢¸åÀÊ¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤Ç¹Âç¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥é¥ó¥¯¥ëFJ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥º¤ä²Á³Ê¤ÎÌÌ¤ÇÆ³Æþ¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢SUV»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀµ¼°¤ÊÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯¤ÎÇ¯±û¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯È¯É½¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£