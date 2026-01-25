日本代表DF「抱かれてー」“オシャレショット”にファンからも絶賛続々「宇宙一」「反則級」
スタッド・ランス(フランス2部)に所属する日本代表FW中村敬斗の“オシャレショット”が大きな反響を呼んでいる。
中村は20日にパリで開催された『ルイ・ヴィトン』のファッションショーに来場。21日の投稿に続き、22日もルイ・ヴィトンのファッションに身を包んだ写真を複数アップした。
これにブレーメンの日本代表DF菅原由勢(@yukinarisugawara)は「抱かれてー」と反応。ファンからも「かっこよすぎます!!!心臓もちません!!」「サッカー選手ですよね??」「モデルさん顔負け!」「やばーい すごく大人カッコいい」「反則級に素敵で、ズルい!」「ヘアセット史上最強」「キツネバックかわいい」「素敵すぎてため息 宇宙一似合ってます!!!」と絶賛の声が相次いだ。
中村は20日にパリで開催された『ルイ・ヴィトン』のファッションショーに来場。21日の投稿に続き、22日もルイ・ヴィトンのファッションに身を包んだ写真を複数アップした。
これにブレーメンの日本代表DF菅原由勢(@yukinarisugawara)は「抱かれてー」と反応。ファンからも「かっこよすぎます!!!心臓もちません!!」「サッカー選手ですよね??」「モデルさん顔負け!」「やばーい すごく大人カッコいい」「反則級に素敵で、ズルい!」「ヘアセット史上最強」「キツネバックかわいい」「素敵すぎてため息 宇宙一似合ってます!!!」と絶賛の声が相次いだ。
この投稿をInstagramで見る