BILLY BOO新曲「トラボジマ」配信リリース日決定！失恋を振り切って前を向くための楽曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

仙台出身の4人組バンド、BILLY BOOの新曲「トラボジマ」が、2月6日に配信リリースされることが決定した。

■「トラボジマ」は韓国語で「振り返るな」という意味を持つ言葉

本情報は現在開催中の全国対バンツアー「BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026″」福岡公演にて発表されたもの。タイトルの「トラボジマ」は韓国語で「振り返るな」という意味合いを持ち、片思いの恋が叶わなかった失恋の楽曲ながら、振り切って前を向ける楽曲となっている。

本楽曲は2025年10月～2026年2月にかけて開催の全国対バンツアー『BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”』で新曲として披露してきたもので、今回が満を持してリリースとなる。

また、新曲「トラボジマ」のPre-add / Pre-saveキャンペーンの実施も決定。キャンペーン対象期間内に「トラボジマ」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”で事前登録した人全員にBILLY BOO待ち受け画像をプレゼントされる。

■リリース情報

2026.02.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「トラボジマ」

■関連リンク

BILLY BOO OFFICIAL SITE

https://billyboo.jp/

■【画像】「トラボジマ」ジャケット