オモチャだけどQOLが爆上がり。

子供に限らず、大人だってミニカー好きは多いですよね。SF映画に出たクルマや、自分の愛車など、思い入れが強い1台はきっとあるはず。

ミニカーを持っていたら、剥き出しで飾るのか？ 箱のまま大事に保存するのか？ それが問題です。

最高のディスプレイはミニガレージ

タカラトミーの「トミカプレミアム tomica GARAGE」は、ステキにディスプレイできるミニカー用のガレージ。

電池式で操作パネルをタッチすると電動シャッターがゆっくり開き、天井のLEDが愛車たちを照らします。光が当たれば高級感も演出できちゃいます。

日経トレンディ 業界別ヒット2025 玩具部門ヒット選出

感謝と感激でいっぱいです！



最新版の商品情報は下記をご覧下さい！https://t.co/NWvAqUmPAT pic.twitter.com/xSEGTotaJJ - タカラトミー (@takaratomytoys) November 25, 2025

台紙交換で雰囲気がガラッと変わる

トミカは1〜4台ほど並べて飾れるようです。シャッターが閉じれば消灯。壁と床の内装デザイン紙をハメ込めば、都会的で無機質や部屋や小道具だらけの隠れ家的ガレージ、街中のカーディーラーみたいな展示に早変わり。自分でデザインしてカットすれば、いろんなシチュエーションの展示が楽しめますね。

価格は6,270円。「PREMIUM BLACK Standard Edition」と「SILVER WHITE Standard Edition」の2色が選べます。

ミニカー収納は本格的な方がイイ

ミニカー関連アイテムでは、以前はスモークが出て風洞実験できるケースや、上下するエレベーター付きのデスクトップ立体駐車場といった飾り方を提案したことがありました。

ミニカーはただポンと置くだけでなく、現実にある状況を再現するとカッコ良くて気分もアガるというもの。せっかくリアリスティックなミニカーは、リアリティーを出して飾るのがベターです。

テーマ縛りで遊んでみよう

「トミカプレミアム tomica GARAGE」はインテリアとしてしゃれていますし、たとえばレースカー縛りや緊急車両縛りなど気分転換にコーディネートすれば一生遊べますね。サイズが合えばアクションフィギュアを飾るのもアリかも？

