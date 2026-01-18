ソニー「ポケステ」を再現したミニチュアチャームがガシャポンで登場！ 1月第5週発売「どこでもいっしょ」の画面デザインの全9種がラインナップ
【ポケットステーション どこでもいっしょミニチュアチャーム】 1月第5週 発売予定 価格：各400円 対象年齢：15才以上
愛ってなんだろうニャ？（ホワイト）
バンダイは、ガシャポン「ポケットステーション どこでもいっしょミニチュアチャーム」を1月第5週に発売する。全9種類あり、価格は各400円。
本商品は、ソニー・コンピュータエンタテインメント（SCE、現SIE）が1999年に初代プレイステーション向けに発売した周辺機器「ポケットステーション（ポケステ）」を再現したミニチュアチャーム。「どこでもいっしょ」の画面デザインで、ホワイトタイプ5種とスケルトンタイプ4種の全9種類がラインナップされており、それぞれ実際に開閉できるギミックが付いている。
ふっきんがむねキュンニャ（ホワイト）
トロ（ホワイト）
スズキ（ホワイト）
ピエール（ホワイト）
すごいヒミツきいちゃった（スケルトン）
時計（スケルトン）
ジュン（スケルトン）
リッキー（スケルトン）
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.