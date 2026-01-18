【ポケットステーション どこでもいっしょミニチュアチャーム】 1月第5週 発売予定 価格：各400円 対象年齢：15才以上

愛ってなんだろうニャ？（ホワイト）

バンダイは、ガシャポン「ポケットステーション どこでもいっしょミニチュアチャーム」を1月第5週に発売する。全9種類あり、価格は各400円。

本商品は、ソニー・コンピュータエンタテインメント（SCE、現SIE）が1999年に初代プレイステーション向けに発売した周辺機器「ポケットステーション（ポケステ）」を再現したミニチュアチャーム。「どこでもいっしょ」の画面デザインで、ホワイトタイプ5種とスケルトンタイプ4種の全9種類がラインナップされており、それぞれ実際に開閉できるギミックが付いている。

ふっきんがむねキュンニャ（ホワイト）

トロ（ホワイト）

スズキ（ホワイト）

ピエール（ホワイト）

すごいヒミツきいちゃった（スケルトン）

時計（スケルトン）

ジュン（スケルトン）

リッキー（スケルトン）

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.