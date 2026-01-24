宮世琉弥が、3rdアルバム『Illusion』を3月25日にリリースする。

（関連：【画像あり】宮世琉弥、3rdアルバム『Illusion』2形態のジャケット写真）

本情報は、1月22日に22歳の誕生日を迎えた宮世が、本日1月24日に大阪で開催したファンクラブイベント『宮世琉弥 Fan meeting 2026 Happy Birthday 22nd』にて発表したもの。あわせて、新アーティスト写真とジャケット写真も公開された。アートワークは宮世と花々が共鳴し合ったビジュアルとなっている。

今作は、俳優／アーティストとして活動している“二面性”というワードから着想を得て『Illusion』というタイトルに決定。様々な色の楽曲を収録予定で、色彩豊かな宮世を見ることができるという。初回生産限定盤は窓あきスリーブ仕様となっており、表紙の絵柄を変えることができる。アルバム購入特典も決定しており、店舗別全6種の特典となる。

また、アルバムの発売を記念し、リリースイベントの開催が決定。3月15日に東京 ゲートシティ大崎、3月21日に大阪 あべのキューズモール 3Fスカイコート、発売日の3月25日に神奈川 ラゾーナ川崎プラザにて開催予定だ。

さらに、今作をSony Music Shopのチケット購入応募権利（シリアルコード）付き限定カートにて該当期間に予約すると、『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』チケット先行受付（抽選）に申し込みできる。

（文＝リアルサウンド編集部）