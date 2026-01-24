Image: マウスコンピューター

適価なラインナップを増やすための施策でしょうか…？

マウスコンピューターが新たに発売するPCをみて驚きました。最新ノートPCなのにスペックが後ろ向きなのです。

それがこちらの「mouse K5-I7G50BK-A」。17万4700円の15.6インチノートですが、CPUはCore i7-13620H、GPUはGeForce RTX 2050 Laptop。第13世代Coreに、RTX2000番台のGPUかー…。

144Hz対応のディスプレイを使っているあたり、2023年だったらゲーミングノートとして販売できるものだったでしょう。しかし、ゲーミングブランドのG TUNEではなく、一般向けPCのマウスコンピューターブランドでの販売となっています。

やっぱりパーツの高騰は無視できない？

メモリをはじめとしたパーツの高騰が影響してか、想定以上の注文が入ったマウスコンピューターは、年末年始に販売・受注停止。現在、段階的に販売再開を行っていますが、同時に価格改定も行なうと発表していました。

最新パーツで組んだPCだと手が届かなくなるお客さんが多いと想定してのことか、またこの時代のプロセッサが入手しやすかったのか、ともあれ最新PCでありながらスペックは2023年代の水準。世知辛い時代となったものです。

参考までに、昨年12月に発表されたRyzen 7 255・RTX 5050・32GBメモリ搭載ノートのお値段は22万9700円。きびしーい！

