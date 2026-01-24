JBL Flip 6 ブラックが好調！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/1/24
「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）
5位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
6位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
7位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
9位 JBL Flip 7 Funky Black
JBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）
10位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
